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أصل الحكاية

قصة نجاح فارديناند بورشيه صاحب أشهر سيارة سباق في العالم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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أماني نوار
كان فارديناند بورشيه يحلم بتصنيع سيارة، يكون لها شكل مميز؛ فقرر انه سيفعل المستحيل ليحقق حلمه، ويصنع من نفسه قصة نجاح، يتحاكي بها العالم ويترك بصمة له مدى الحياة، فعندما كان صغيرا؛ أخذ يراقب عمال مصانع السيارات، ثم بدأ في العمل فيها، وبعدها أصبح مصمما لسيارات السباق، وانتهي به الامر إلى رئيس لمجلس إدارة شركة للسيارات.

ولد فارديناند بورشيه في عام 1909م في النمسا، كان والده يحتل منصب مدير فني لشركة استترو دايملر، حيث كان يستطيع فارديناند بورشيه أن يذهب إلى هذه الشركة وقت ما أراد، لأن منصب والده كان يسمح بذلك.

فارديناند كان مختلفًا عن الأطفال حيث كان لا يحب ألعاب الاطفال وغيرها من هذه الاشياء ولكن كان يذهب الي المنصع ويشاهد العمال وهم يقومون بصنع السيارات لأنه من صغره مولع بهذا المجال.

وأسس فارديناند بورشيه شركته الخاصة يوم 25 أبريل 1931م وسماها بورشيه كيه جي حيث كانت من اولي الشركات التي أُسست وكانت متخصصة في مجال تصميم السيارات والمركبات البحرية والجوية وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بها.

وتولي فارديناند بورشيه قيادة الشركة ،وحمل علي عاتقه مسؤولية كبيرة جدا وهي كيف يقوم بتطوير وتحديث الشركة وتصنيع مركبات برية وبحرية وجوية ذات طراز خاص ومختلفة عن اي شركة اخري ووضعها في مكان لا يقارن بها أحد وكيفية نموها لتصبح نجما لامعا في هذا المجال،وبعد ان قام بتصميم طراز 356 اخذ يفكر كثيرا في تطوير بورشيه. 

ويعتبر طراز 356 هي اول سيارة يتم انتاجها في خط انتاج شركة بورشيه وقد تم انتاج هذة السيارة يوم 8 يونيو 1948م, وكانت هذه السيارة تحمل مميزات لا تضعها في مقارنة مع السيارات الموجودة في ذلك الوقت وهي تتميز بشكل اطار انبوبي وجسم مصنوع من الاولمنيوم ومحرك فولكس واجن بسعة 1.131 لتر مزود بأربع اسطوانات ومثبت في الخلف, حيث استمرت فولكس واجن في انتاج قطع غيار سيارة بورشيه طراز 356.
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