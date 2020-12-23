كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر تنظم الملتقى الثاني لعلماء البلاغة غدًا

تعقد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي عميد الكلية ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ود.صالح عبدالوهاب أستاذ البلاغة والنقد، ووكيل الكلية لشئون التعليم، الملتقى الثاني لعلماء البلاغة والنقد في جامعة الأزهر الشريف بعنوان "تثوير التراث البلاغي طريق لصناعة المعرفة" في تمام الثانية عشرة ظهرًا بمدرج الإمام الطيب بمقر كلية العلوم الإسلامية.





يشارك ثلاثة من أساتذة كلية اللغة العربية حيث يلقي كل من الأستاذ الدكتور بسيوني فيود، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ في الكلية، والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد في الكلية، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، والأستاذ الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد في الكلية، كلمات في الجلسة الرئيسة للملتقى.





يذكر أن الملتقى الأول لعلماء البلاغة والنقد في جامعة الأزهر عقد عام ٢٠١٦م بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف تحت عنوان "النهوض بالبحث البلاغي والنقدي".





يأتي هذا الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف.





ويتضمن الملتقى فقرات متنوعة منها فيلم توضيحي عن أهمية اللغة العربية، وكلمات للسادة المتحدثين من كبار أساتذة البلاغة والنقد على مستوى كليات جامعة الأزهر، وفقرة شعر لأحد الطلاب الوافدين.





وتأتي أهمية عقد هذا الملتقى، نظرًا للأهمية الكبرى التي يحظى بها علم البلاغة والنقد والذي يعد أحد أفرع اللغة العربية، وله أهمية كبيرة لدى الطلاب غير الناطقين باللغة العربية ،وخاصة بعد دراستهم لها ومعرفتهم بها، وتمكنهم من فهم معاني وألفاظ القرآن الكريم.