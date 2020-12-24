ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظلم وجحود ونكران.. أصالة تهاجم طارق العريان بعد صورته مع الموديل اللبنانية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى
نشرت الفنانة أصالة صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".


ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.

وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.

وكان طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة فى بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأزمات تطارد أسر النجوم.. طارق العريان يرد على ابن أصالة.. وفنانة تقتل زوجها بـ 3 طعنات

بعد رفض أصالة الزواج من جديد .. طبيب يكشف سر هروب المطلقات من الارتباط

في عيد ميلادها .. ظهور طارق العريان ونيكول سعفان يثير مجددا جدل ارتباطهما

ترشيحاتنا

بقيمة 7%..لميس سلامة: الحكومة أقرت بزيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي

3 جنيهات ارتفاعا بأسعار جرام الذهب اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

باتشيكو يجهز بدائل طارق حامد ومحمود علاء لمواجهة سموحة

موديرنا تعلن خبراً ساراً عن فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

قرار جمهوري بشأن توزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين

وكالة ناسا تتعرض لهجوم شديد بعد قتل 27 قرداً.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص