ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عائلة المواهب.. شام ابنة أصالة تفاجئ متابعيها بالعزف على البيانو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
شام الذهبي
شام الذهبي
Advertisements
ندى فكرى
نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، فيديوهات جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاجأت شام جمهورها في الفيديو بعزفها علي البيانو وعلقت قائلة :" البيانو في Snowy’s PJs والشموع ولعب بعض Chopin.. هي أفضل مزاج للعطلة بالنسبة لي ..أعياد سعيدة".
وجاءت التعليقات كالتالي :
-عائلة المواهب
-حلووو اوووي
-برافووو عليكي 

وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على انستغرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: “أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد”، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه:” في أكتوبر لقيت نصفي الحلو” وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شام الذهبي تنشر صورة مع والدتها أصالة وأخواتها.. شاهد

بين الأشجار.. شام الذهبي ابنة أصالة تستمتع بجمال الطبيعة.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. شام الذهبي تتألق في أحدث ظهور لها في نيويورك

الحرية ممتعة.. ابنة أصالة تشارك صورا مع أشهر تمثال في نيويورك

ابنة أصالة تتألق في نيويورك.. ووالدتها تعلق: "أنا فخورة فيكي"

بـ الفرو الناعم.. ابنة أصالة تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ترشيحاتنا

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس

عقوبتها تصل إلى 5 سنوات.. نجدة الطفل: فيديوهات محمد وبسنت تحتوى على ألفاظ لا تليق ..فيديو

ظاهرة لم يشاهدها جاليليو.. العالم يتابع الاقتران الأعظم بين زحل والمشترى

في ذكرى ميلاد شرير الشاشة العربية محمود المليجي.. حياة مليئة بالأسرار العاطفية

خبر سيىء للمتعافين.. مجدي بدران: المناعة من عدوى كورونا قصيرة الأمد أو معدومة

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس