الخيانة قاسية.. ابنة أصالة تدعمها بعد صورة طارق العريان المثيرة للجدل

علقت شام الذهبي، ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وكتبت شام: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير والخيانة قاسية ووقوف بعض الأصدقاء مع الغلط أقسا، يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتِ مثال لكل مرأة تجاوزت محنا كثيرة بالحياة لتكون أقوى، وهي الصدمة راح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".









وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صدمة النا كلنا بس راح تعدي ونكون اقوا، انا فخورة فيكي لأنك إنسانة حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي على زعلنا انا معك للموت، وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".







