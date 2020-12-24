بسرعة مذهلة.. حيل خارقة للتخلص من انسداد الأنف

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الضغط بإصبعك ومحلول الماء المالح



. أفضل طريقة للتخلص من انسداد الأنف هي الضغط بإصبعك على إحدى فتحتي أنفك أثناء النفخ بلطف لتنظيف الأخرى.



ويمكنك علاج انسداد الأنف بالماء الدافئ المالح فقط امزج ربع ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 8 أكواب من الماء الدافئ. استخدم حقنة لبث الماء في الأنف، أغلق إحدى فتحتي الأنف عن طريق الضغط بإصبعك الخفيف مع رش خليط الملح في فتحة الأنف الأخرى. دعها تستنزف. كرر مرتين إلى ثلاث مرات ، ثم عالج فتحة الأنف الأخرى.

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كمادات دافئة



للتخلص من انسداد الأنف يمكنك عمل كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق



يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح للحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وقتل البكتيريا كذلك تساعد التوابل على فتح الممرات الأنفية، وستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.





التدليك بالزيوت







- تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين، حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.







إستنشاق البخار







- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف









المراجع وموقع هيلث لاين وwebmd



- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كما يشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات، وبالتالي، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدو