ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب محمد محمود عبد الحكيم الفولى بكلية الطب بقنا برئاسة اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى للعام الجامعي 2020/2021، و فوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري، بكلية الحقوق بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلاب.


وهنأ الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الطلاب، الفائزين من مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازي مع الانشطة الطلابية.

وأشار عكاوي، إلى أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة فى  تقديم كافة سبل الدعم لزملائهم الطلاب، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية فى مختلف كليات الجامعة، ونقل تهنئة رئيس الجامعة لهم، وشدد على ضرورة العمل كفريق واحد في اتحاد الطلاب.  


وفاز الطالب عصام عادل عبد الحفيظ بكلية التربية أمينًا للجنة الثقافية، والطالب هيثم أحمد محمود بكلية الهندسة أمينًا مساعدًا، للجنة الثقافية والطالب حسين السيد عبد النعيم بكلية الطب البيطري أمينًا للجنة العلمية والتكنولوجية والطالب هشام حمادة عوض بكلية التربية النوعية أمينًا مساعدًا.


كما فازت الطالبة ميرولا أسامة فوزى بكلية الاعلام بأمانة اللجنة الفنية والطالبة سالمة أحمد ابو المجد بكلية طب الفم والأسنان أمينًا مساعدًا والطالب عبد الرحمن فيصل جعفر بكلية التربية الرياضية أمينًا للجنة الرياضية وحسن علي ابو المجد بكلية الآداب أمينا مساعدا.


والطالب خالد زكي جعفر بكلية العلوم أمينا للجنة الاجتماعية والرحلات والطالبة حسناء السيد عبد الراضي بكلية التمريض، أمينا مساعدا 

والطالب محمد محمود سيد الصعيدي بكلية الطب أمينا للجنة الأسر و الطالبة انجي علي محمد سليمان بتربية الغردقة أمينًا مساعدا و الطالب مصطفى محمد منير اسماعيل بكلية الصيدلة امينا للجنة الجوالة و الخدمة العامة والطالبة سحر جمال عبد الفتاح بكلية العلاج الطبيعي أمينًا مساعدا.


وأجريت الانتخابات بإشراف اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور كارم مهنى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور عباس مصطفى المدرس بكلية الحقوق و محمد وليد أحمد، مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.


اقرأ أيضًا:
بالأسماء..نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة جنوب الوادى


عقرت 9 أشخاص بينهم أطفال.. الأمن قتل سلعوة أثارت الذعر في الحصواية بقنا

الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا
الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا
الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا
الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر إعفاء طلاب «شلاتين ومرسى علم» من الرسوم الجامعية

دعماً للخريجين.. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية

1258 مرشحًا تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة جنوب الوادي

مصر أولا.. لا للتعصب .. جامعة جنوب الوادي تختتم فعاليات مهرجان التميز الرياضي

بالأسماء..نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة جنوب الوادى

ترشيحاتنا

دولة عربية جديدة ترجح وجود إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

وفاة رئيس نادى الزمالك بعد صراع مع كورونا

أحمد شوبير: الخطيب رفض شطب عضوية مصطفى يونس ومجدي عبدالغني

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

الصحة: بروتوكول علاج فيروس كورونا مصري 100%

بعد وفاة بكري.. المستشار هشام إبراهيم رئيسا لنادي الزمالك مؤقتا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة