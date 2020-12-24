الفولي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي و«وزيري» نائبا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب محمد محمود عبد الحكيم الفولى بكلية الطب بقنا برئاسة اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى للعام الجامعي 2020/2021، و فوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري، بكلية الحقوق بمقعد نائب رئيس اتحاد الطلاب.





وهنأ الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الطلاب، الفائزين من مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازي مع الانشطة الطلابية.

وأشار عكاوي، إلى أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة فى تقديم كافة سبل الدعم لزملائهم الطلاب، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية فى مختلف كليات الجامعة، ونقل تهنئة رئيس الجامعة لهم، وشدد على ضرورة العمل كفريق واحد في اتحاد الطلاب.





وفاز الطالب عصام عادل عبد الحفيظ بكلية التربية أمينًا للجنة الثقافية، والطالب هيثم أحمد محمود بكلية الهندسة أمينًا مساعدًا، للجنة الثقافية والطالب حسين السيد عبد النعيم بكلية الطب البيطري أمينًا للجنة العلمية والتكنولوجية والطالب هشام حمادة عوض بكلية التربية النوعية أمينًا مساعدًا.





كما فازت الطالبة ميرولا أسامة فوزى بكلية الاعلام بأمانة اللجنة الفنية والطالبة سالمة أحمد ابو المجد بكلية طب الفم والأسنان أمينًا مساعدًا والطالب عبد الرحمن فيصل جعفر بكلية التربية الرياضية أمينًا للجنة الرياضية وحسن علي ابو المجد بكلية الآداب أمينا مساعدا.





والطالب خالد زكي جعفر بكلية العلوم أمينا للجنة الاجتماعية والرحلات والطالبة حسناء السيد عبد الراضي بكلية التمريض، أمينا مساعدا

والطالب محمد محمود سيد الصعيدي بكلية الطب أمينا للجنة الأسر و الطالبة انجي علي محمد سليمان بتربية الغردقة أمينًا مساعدا و الطالب مصطفى محمد منير اسماعيل بكلية الصيدلة امينا للجنة الجوالة و الخدمة العامة والطالبة سحر جمال عبد الفتاح بكلية العلاج الطبيعي أمينًا مساعدا.





وأجريت الانتخابات بإشراف اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور كارم مهنى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور عباس مصطفى المدرس بكلية الحقوق و محمد وليد أحمد، مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.





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