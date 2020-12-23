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تعليم

بالأسماء..نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة جنوب الوادى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:09 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، عن أسماء الطلاب الفائزين فى انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة بقنا و فرع الجامعة بالغردقة.


وقال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب خالد محمود عبدالعزيز رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التربية بقنا، وحماده حسن أحمد عبدالله – نائبًا، وعبدالله محمد محمد محمود، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الآداب، وعلى السنوسى أحمد على نائبًا، ومحمود خالد فهمى الطيب، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية العلوم بقنا، وعمرو عبدالناصر محمد يوسف نائبًا.


وتابع غرباوى، كما فاز أحمد محمد عبدالعليم أحمد، برئاسة اتحاد طلاب كلية الحقوق، ومحمد حسين نورالدين علاء الدين – نائبًا، وعمر محمد يس عمر أحمد، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التجارة بقنا و دنيا محمد محمود صالح محمد – نائبًا، و أحمد محمد الهادى حسين رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الآثار بقنا، و أحمد أسامه محمد نوح نائبًا.


وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة، أن الانتخابات أسفرت أيضا عن فوز الطالب هشام محمد هاشم فاوى السيد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الزراعة بقنا، وبدر عبدالمنعم على بدر محمد- نائبًا، ومحمد محمد الصغير محمد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الإعلام، ومصطفى حسانين إبراهيم الغول- نائبًا، وعبدالله عمر على عمر رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التمريض، وعبدالله العربى محمد عبيد- نائبًا، ومحمود فوزى مرسى عبداللطيف رئيسًا لاتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعى، و أسامه محمد المصرى عبدالمجيد- نائبًا، و محمود حمدى محمد أحمد رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب، ومحمد محمود عبدالحكيم كمال الدين- نائبًا، ومحمد خالد هاشم حامد، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الطب البيطرى، و محمود حسين محمد ظهرى- نائبًا.


وفاز الطالب عبدالرحمن خالد محمود مصطفى، بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية طب الفم والأسنان وحمدى محمد ربيع عباس-نائبًا، و عبدالله سيد أحمد جاد- رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الصيدلة وأحمد خالد عبدالرحيم أحمد- نائبًا، و عبدالرحمن محمود مهران فريج فراج- رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الهندسة، و محمد عبدالشافى بغدادى نجيب رزق الله- نائبًا، و محمد رمضان محمد السيد إسماعيل، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التربية النوعية، وسهيلة محمد حجاجى محمود سباق- نائبًا، وإبراهيم عبدالحافظ أحمد محمد ، رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بقنا، و جمال عبدالرحيم محمد عوض- نائبًا، ودينا أسامه إبراهيم جمعه رئيسًا لاتحاد طلاب كلية التربية بالغردقة ومكاريوس أشرف فوزى- نائبًا.


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