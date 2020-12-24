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أخبار العالم

الكرملين: لا علاقة لروسيا بهجمات القرصنة على الولايات المتحدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، مجددا أن لا علاقة لبلاده بأي هجمات قرصنة على الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتعليقا على تصريحات تفيد بأن جو بايدن يطالب دونالد ترامب باتهام روسيا بهجمات القرصنة الأخيرة على الولايات المتحدة، قال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ -: "لا أود التعليق على هذا، مشيرا إلى أن هذه التصريحات ليست موثوقة وبلا دليل .
وأضاف "لا أعرف ما إذا كان يمكن تصديق مثل هذه التقارير .. نحن لا نريد التدخل في هذا الأمر"، مشددا على أن بلاده لا علاقة لها بهجمات القراصنة على الولايات المتحدة.
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