بدون جراحة.. حيلة سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية

فوائد عديدة لتناول خل التفاح لصحتك فهو يحتوى على مركب يسمى حمض الأسيتيك، وهو معروف جيدًا بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والعناية بجمالك فسواء كنت تبحثين عن معالجة التجاعيد أو حب الشباب أو حتى حروق الشمس، إليك بعض الطرق لاستخدام خل التفاح لجمالك والتخلص من الزوائد الجلدية إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.
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غسول الوجه خل التفاح
يمكن أن يساعد غسل وجهك يوميًا على إزالة الزيوت والأوساخ أفضل طريقة لتنظيف بشرتك هي استخدام غسول أو منظف للوجه فعند استخدامه كمنظف للوجه، يعتبر خل التفاح طريقة فعالة لتنظيف البشرة من البكتيريا.
لعمل غسول وجه طبيعي بخل التفاح من البداية ، امزجي:
1/4 كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة من خل التفاح
استخدم خل التفاح للتنظيف بلطف بدلًا من الصابون أو الكيماويات القاسية.
يحتوي غسول الوجه بخل التفاح أيضًا على فيتامينات ومعادن مختلفة ، مثل فيتامين ب 3 ، لتعزيز صحة البشرة. تساعد حموضة خل التفاح على موازنة درجة حموضة البشرة أثناء تطهيرها.
علاج الزوائد الجلدية
هي نمو غير مؤلم وحميدة للجلد يمكن العثور عليها في أجزاء مختلفة من الجسم. على الرغم من أن الزوائد الجلدية ليست خطيرة ، فغالبًا ما يسعى الأشخاص للعلاج لإزالتها.
إن التفكير وراء استخدام خل التفاح كعلاج منزلي لعلامات الجلد بشكل عام هو تجفيف الزوائد الجلدية والسماح لها بالتساقط.
لا توجد دراسات تشير إلى استخدام خل التفاح كطريقة فعالة لإزالة الزوائد الجلدية، ولكن هناك مخاطر قليلة وللتخلص من الزوائد يمكنك وصع القليل من خل التفاح على مكان الزوائد مرة يوميا وستدهشين بالنتيجة.