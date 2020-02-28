خل التفاح.. 4 فوائد و5 استخدامات غير متوقعة

فوائد خل التفاح :

- يعدمن أهم المسببات في التخلص من ألتهابات ألم المفاصل.

-عند تناول ملعقة منعلى الريق تساعد على تخلص الكبد والجسم من السموم.

فوائد خل التفاح الطبيعي للجسم :

يتكون

من خلال تخمير السكر من التفاح ويحول إلى حمض الخليك، وهو العنصر النشط في الخل.

ووجدت دراسة أنيساعد في تحسين نسبة السكر في الدم و الانسولين المستويات في مجموعة من الناس مع داء السكري من النوع 2 ، و