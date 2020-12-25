فى ذكرى وفاته .. عدد زيجات شارلى شابلن وحياته المأساوية

وبرغم من خفة دمه الا انه كان يخفى تعاسته خلف شخصيته المرحة وقبعته السوداء التى كانت تلازمه طوال رحلته الفنية حيث عاش حياة ماساوية وصعبة للغاية.

أضطر شارلي الصغير الى العمل مع أخيه الأكبر غير الشقيق سيدني في مسح الأحذية، وبعد سنوات تأزمت ظروف العائلة ولم تعد والدة شابلن قادرة على رعايته هو وأخوه، فقررت السلطات وضع تشابلن وسيدني في ملجأ الفقراء في "لامبث"، ثم انتقلوا بعد ذلك بعدة أسابيع إلى مدرسة "هانويل" للأطفال الأيتام والمعدمين. توفي والده الذي كان مدمنًا على الكحول عندما كان عمر تشارلي 13 عاما، وعانت والدته انهيارا عصبيا لتوضع فيما بعد، بشكل مؤقت، في مصحة للأمراض العقلية.

أضطر شارلي الصغير الى العمل مع أخيه الأكبر غير الشقيق سيدني في مسح الأحذية، وبعد سنوات تأزمت ظروف العائلة ولم تعد والدة شابلن قادرة على رعايته هو وأخوه، فقررت السلطات وضع تشابلن وسيدني في ملجأ الفقراء في "لامبث"، ثم انتقلوا بعد ذلك بعدة أسابيع إلى مدرسة "هانويل" للأطفال الأيتام والمعدمين. توفي والده الذي كان مدمنًا على الكحول عندما كان عمر تشارلي 13 عاما، وعانت والدته انهيارا عصبيا لتوضع فيما بعد، بشكل مؤقت، في مصحة للأمراض العقلية.

ولد شارلي سبنسر شابلن، في ضاحية "والوورث " وهي الأكثر فقرا وبؤسا في لندن في 16 أبريل 1889م، وهو يذكر، بأن طفولته تشبه الطفولة التي رسمها الروائي الانجليزي تشارلز ديكنز في رواياته العديدة، حيث يذهب الطفل شارلو الى الملجأ لعدم وجود منزل يأويه، وبعد الملجأ، عمل بعض الوقت صبي حلاق، وفي احد الايام تقع عين شارلى على حوزي عربة كان يمشي مشيه غريبة، وهنا حاول تقليده، وبعدئذ اصبحت المشية المميزة لشابلن فى معظم ادواره السينمائية، ولا سيما فى افلامه الصامتة.

ولد شارلي سبنسر شابلن، في ضاحية "والوورث " وهي الأكثر فقرا وبؤسا في لندن في 16 أبريل 1889م، وهو يذكر، بأن طفولته تشبه الطفولة التي رسمها الروائي الانجليزي تشارلز ديكنز في رواياته العديدة، حيث يذهب الطفل شارلو الى الملجأ لعدم وجود منزل يأويه، وبعد الملجأ، عمل بعض الوقت صبي حلاق، وفي احد الايام تقع عين شارلى على حوزي عربة كان يمشي مشيه غريبة، وهنا حاول تقليده، وبعدئذ اصبحت المشية المميزة لشابلن فى معظم ادواره السينمائية، ولا سيما فى افلامه الصامتة.

اتهم شابلن بالشيوعية، وأدانته المخابرات الأميركية في أحد وثائقها. بسبب عبارته التي قالها خلال الحرب العالمية الثانية "أن الانتصار في الحرب مرهون بالتعاون الكامل مع روسيا، وإيقاف الحرب ضد الشيوعيين". كما عزز فيلمه المثير للجدل "المسيو فيردو 1947" التهمة عليه، حيث قام مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1948 بتحقيق مع شابلن الذي اعترف بأنه لا يعرف شيئًا عن الشيوعية، ولم يقرأ كتابات كارل ماركس، وأنكر أنه تبرع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحزب الشيوعي في أميركا وعندما سأل عن سبب رفضه حمل الجنسية الأميركية قال : لأنني مواطن عالمي ..أنا رجل أنتمي الى العالم كله .





تزوج شارلي للمرة الأولى من نجمة السينما ميلدرد هاريس، وكان زواجه منها نوعا من الكوميديا.حيث كانت في الـ 16 من عمرها عندما اقترن بها، مما ادى الى نقمة المجتمع الاميركي ضده.





وبعد تجربته شابلن الاولى الفاشلة قرر الزواج للمرة الثانية من "ليليتا" قبل التعرف عليها، أثناء تصوير فيلم "هجوم الذهب"، ودام الزواج عامين أنجب خلالهما ولديه.





وتزوج شابلن للمرة الثالثة من نجمة السينما بوليت جودارد، التي أحبها بشدة ويرجع السبب في ذلك لاشتراكها معه في كثير من لحظات جنونه كفنان.



