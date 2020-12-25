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محافظات

رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الاستياء بين أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية بسبب تداول مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لأكياس وشنط نفايات طبية ومخلفات عمليات خاصة بالمستشفيات ومرضى فيروس كورونا ملقاة بالطريق العام بخط 12 " بنها – القناطر " بنطاق منطقة قرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها.
واشتكى أهالي بنها من تكرار ظاهرة إلقاء المستشفيات والمراكز الطبية لنفاياتها الطبية فى الطرق على اطراف المدينة مؤكدين أن الدولة تصرف المليارات للحفاظ على صحة المواطنين ورغم ذلك فهناك تجاهل من مسئولى مديرية الصحة في التصدي لظاهرة القاء النفايات الطبية فى الشوارع.
واتهم أحد المعلقين على الصور مسؤولي المستشفيات بالفساد والاستسهال بصحة المواطنيبن، وطالب آخرون محافظ القليوبية ووكيل وزارة الصحة، بضرورة البت بتلك الواقعة التي تسبب خطرًا جسيمصا في ظل انتشار الأمراض.
وعلق اخر : "مسخرة المفروض كل مستشفى خاص أو مركز متعاقد مع محرقة النفايات الطبية إزاي الحاجات دي وصلت للطريق أكيد في حد مش متعاقد وتفتيش العلاج الحر في سبات عميق".
وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد اعمال تطوير مستشفى النيل للتامين الصحي بحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة انتظام سير العمل  يرافقه كل من الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور رضا الديب النائب الفنى لمدير الفرع والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.
حيث يشمل التطوير ( توسعة للمبني- قسم قسطرة القلب - مطبخ المستشفي - المغسله والمجفف ) بتكلفة حوالي 10 مليون جنيه ، حيث يضم المستشفى  قسم الجراحة - قسم العظام -وقسم نساء - للحضانات- عدد 2 رعايه مركزه  - قسم العمليات - 2 قسم للاشعه العاديه وتلفزيونيه - الاستقبال - قسم للاشعه المقطعيه).
من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة ومتابعة سير العمل بالمستشفىمؤكدًا أن المستشفى مخصص 40 سرير من كامل قوتها لاستقبال حالات الكورونا بنسبه اشغال 100%  علما بان عدد الاسره قبل التطوير 420 سرير وبعد التطوير 560 سرير بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما تابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة ، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.
رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور
رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور
رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور
رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور
رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور
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