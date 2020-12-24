محافظ القليوبية: إنشاء 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إنشاء خط انحدار لتصريف مياه الأمطار بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي ضمن خطة المحافظة لإنشاء 400 بالوعة صرف أمطار على الطريق الزراعي إستعدادا لموسم الشتاء وإحتمالية سقوط الأمطار.









وإلتقى المحافظ بالعاملين بالموقع وشدد على سرعة الإنتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصله من خلال رصف الطريق وإعادته إلى ما كان عليه بحيث يمثل المشروع أهمية قصوى لدى المحافظة لمواجهة أزمات الأمطار التي تحدث بالطرق العامة، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تصريف المياه ومنع تكدسها على الطريق الزراعي وفي وسط المدينة.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كوبري مشاة قرية سنديون على الطريق الزراعي حيث كان الأهالي تقدموا بشكوى من تهالك سلم الكوبري من الجانب الأيمن وعلى الفور كلف المحافظ الهيئة العامة للطرق والكباري بإنشاء سلم لكوبري المشاة يراعى فيه تناسبه لاستخدام كبار السن.





ووجه المحافظ خلال تفقده أعمال إنشاء السلم بإزالة تراكمات الأتربة الموجودة أسفل الكوبري وسرعة الإنتهاء من السلم في أقرب وقت ممكن لخدمة الأهالي حتى لا يتعرضوا لخطر عبور الطريق الزراعي.





وخلال الجولة فى مدينة بنها وجه المحافظ رئيس المدينة بتجميل محيط قصر ثقافة بنها ودهان الأرصفة وتجميل كوبري نفق الإشارة من خلال إنشاء رسوم جمالية ولوحات فنيه تماشيا مع تطوير مدينة بنها.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجرى جولة تفقدية مفاجئة بموقف سيارات الأجرة ببنهالمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بإرتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.





ولاحظ المحافظ تواجد العديد من السائقين والمواطنين بدون إرتداء الكمامة، وعلى الفور كلف المحافظ الأمن بتحرير 15 محضرا وغرامات فورية للمخالفين، مشددا أنه لا تهاون في هذه الإجراءات تماما وسيتم المرور بشكل يومي على المواقف وأماكن التجمعات من خلال حملات مكثفة.





واكد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.