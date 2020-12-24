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محافظات

من غير مجاملة.. وزير التموين للموظفين: التزموا بالنداءات بالأرقام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:58 م
افتتاح مركز خدمة
افتتاح مركز خدمة المواطنين في شبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الموظفين بمركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة إلى الانضباط والحفاظ على النظام مشددا علي الالتزام بالنداءات والأرقام في التعامل مع المواطنيين دون محاباة أو مجاملة فالمواطن إذا رأى الموظف ملتزم ومنظبط سيلتزم هو الأخر.
جاء ذلك خلال افتتاحه مركز خدمة المواطنين في شبرا الخيمة اليوم يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث تفقد المكتب واطمأن علي سير العمل مشددا علي ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ علي الصحة العامة والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

كما أمر وزير التموين بتجميع تظلمات المواطنيين الورقية وإرسالها للمديرية والتي بدورها سترسلها لوزارة التموين تيسيرا علي المواطن مشددا علي حسن استقبال المواطن وإنهاء مصالحه بسهولة ويسر.
واشار وزير التموين الى انه قد تم وضع خطة لتطوير 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

وأضاف أنه جار الانتهاء من تطوير 300 مركز خلال فبراير القادم إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.
وأوضح أن القليوبية تحظى بتطوير 8 مراكز لخدمة المواطنيين وسيتم افتتاح المركز التاسع بالقناطر الخيرية قرييا.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المركز الجديد يخدم مليون و200 بطاقة تموينية بعدد مستفيدين حوالى 4 مليون ونصف مواطن من اهالى شبرا الخيمة ويعد المركز الثامن الذى تم تطويره على مستوى المحافظة وجار تطوير مركز تاسع فى مدينة القناطر الخيرية.

وأوضح المحافظ انه جار توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التموين للإستفادة من 3 أصول عقارية غير مستغلة فى إقامة مشروعات خدمية تتضمن أسواق ومراكز تجارية على مستوى عالى لتقديم خدمة متميزة لأهالى القليوبية.
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