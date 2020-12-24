محافظ القليوبية: أسواق ومراكز تجارية بالتعاون مع التموين لخدمة المواطنين

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه جار توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التموين للاستفادة من 3 أصول عقارية غير مستغلة فى إقامة مشروعات خدمية تتضمن أسواق ومراكز تجارية على مستوى عال لتقديم خدمة متميزة لأهالي القليوبية.





جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة الذي تم تحديثه وتطويره على أعلى مستوى وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات.

وأشار محافظ القليوبية الى أن مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بـ 13 جهازا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وأنه خلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية وهو يخدم جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية.



واضاف المحافظ بأن مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة حيث تم استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.



من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة حريصة على تحويل الخدمات الى المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



واشار وزير التموين الى انه قد تم وضع خطة لتطوير 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها الى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.



واضاف الى انه جارى الانتهاء من تطوير 300 مركز خلال فبراير القادم إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.



واكد الوزير ان المركز الذي تم افتتاحه اليوم يخدم منطقة شبرا الخيمة وتم تجهيزه على أعلى مستوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع الجمهور، حيث تم تخصيص أماكن انتظار وتفعيل خدمة النداء الآلي.