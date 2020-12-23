ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يعمل 24 ساعة.. محافظ القليوبية: خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي شكاوى كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
محافظ القليوبية يناقش
محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة للموجة الثانية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.

وأكد المحافظ أنه تم تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

من جانبه استعرض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقريرا عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه؛ مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.

وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ان مستشفى بنها التعليمى سيتم تشغيل المبنى القديم اليوم فى حين ان المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى سيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة إذ سيتم تشغيل 16 سرير عناية مركزة لكورونا وعدد 71 سرير داخلي وسيتم تكليف  فريق من مستشفي بنها التعليمي بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور علي المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كورونا.

ووجه  محافظ القليوبية مدير المرور بضرورة سحب ترخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا للموجة الثانية من كورونا .. مستشفي حجر صحي و704 سرير بالحميات في المنوفية

الجيزة تستعد للموجة الثانية من كورونا بحملات تعقيم وتطهير

فى جولة استمرت 7 ساعات.. محافظ القليوبية: تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه.. وانتظروا طفرة فى قطاع الصحة.. شاهد

استعدادا لـ كورونا.. زيادة أسرة العناية وغرف الطوارئ بمستشفيات القليوبية

للحماية من كورونا .. محافظ القليوبية يقرر منح إجازة استثنائية بالتناوب يوميا للموظفين بالمحافظة

بعد النجاح في الأولى.. المستشفيات الجامعية تضع خطة جديدة للتعامل مع الموجة الثانية من كورونا

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في الصباح.. ردده وأنت في طريقك للعمل

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

تحويل قصر العينى الفرنساوي إلى مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أوروبي ولا عربي ولا أفريقي.. الجبلاية تحسم الجدل حول حكام قمة الأهلي والزمالك

بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ صدى البلد: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

رمضان مشدود أوي.. شوبير يعلق على أداء ثلاثي الأهلي مع بيراميدز بعد مباراته فى الكونفيدرالية

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الكاملة لأسعار سيتروين 2020 - 2021 في مصر

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور