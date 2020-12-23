يعمل 24 ساعة.. محافظ القليوبية: خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي شكاوى كورونا

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي وبنها التعليمي والإسعاف وامانة المجالس الطبية المتخصصة وجمع الفرق الطبية.







من جانبه استعرض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقريرا عن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه؛ مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.



وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية ان مستشفى بنها التعليمى سيتم تشغيل المبنى القديم اليوم فى حين ان المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى سيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة إذ سيتم تشغيل 16 سرير عناية مركزة لكورونا وعدد 71 سرير داخلي وسيتم تكليف فريق من مستشفي بنها التعليمي بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور علي المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كورونا.



ووجه محافظ القليوبية مدير المرور بضرورة سحب ترخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.



وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد المحافظ أنه تم تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.