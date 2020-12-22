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محافظات

بـ 10 ملايين جنيه.. تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي بحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة انتظام سير العمل يرافقه كل من الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور رضا الديب النائب الفنى لمدير الفرع والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.

حيث يشمل التطوير (توسعة للمبني- قسم قسطرة القلب - مطبخ المستشفي - المغسله والمجفف) بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، حيث يضم المستشفى قسم الجراحة - قسم العظام -وقسم نساء - للحضانات- عدد 2 رعاية مركزة  - قسم العمليات - 2 قسم للأشعة العادية وتلفزيونية - الاستقبال - قسم للاشعة المقطعية).

من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة ومتابعة سير العمل بالمستشفىمؤكدًا أن المستشفى مخصص 40 سريرا من كامل قوتها لاستقبال حالات الكورونا بنسبة إشغال 100% علما بأن عدد الأسرة قبل التطوير 420 سريرا وبعد التطوير 560 سريرا بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كل الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.

كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد جدول امتحانات نصف العام  يناير ٢٠٢١ على مستوى المحافظة مؤكدا ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
 
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