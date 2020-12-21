قطع المياه في القليوبية.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.





وأوضحت الشركة في بيان لها أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية أخرى أكد اللواء عبد الحميد محافظ القليوبية أن شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا للمساعدة فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة مشيرا الى ان المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لتفقد اعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث أكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه من 45ـ 50م2 .



وأضاف الهجان أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدا على مراعاة الكثافات المرورية لتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمي الطريق.