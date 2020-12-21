محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد عرابي ومحور شركات البترول

أكد عبد الحميد محافظ القليوبية أن شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره سيكون محورا مروريا للمساعدة فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة شبرا الخيمة خصوصا بعد الانتهاء أيضا من تطوير محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة مشيرا الى ان المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.



وأضاف الهجان أن أعمال التطوير بدأت من أم بيومى حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ ٦ أشهر كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدا على مراعاة الكثافات المرورية لتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة ، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمي الطريق.



ووجه الهجان للأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها ، مشيدا بما قامت به الهيئة من البدء الفورى فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدا لبدء الأعمال.





كما وجه المحافظ ايضا بسرعة الانتهاء من أعمال مرافق الغاز والصرف الصحي بالشوارع الجانبية المتفرعة من عرابي والتنسيق مع شركات المرافق والبدء فى تمهيد أعمال الرصف كما كلف المحافظ رئيس المدينة برفع القمامة أولا بأول والتنبيه علي المواطنين بتوحيد موعد القاء القمامة والالتزام بها وتوفير صناديق قمامة بالشارع بشكل كافي.



وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه ، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.



كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "افندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لتفقد اعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث أكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه من 45ـ 50م2 .