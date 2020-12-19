محافظ القليوبية: تلقينا 213 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء حتى الآن

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، عن ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.





وأكد الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى الآن 213 ألفا و189 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و200 مليون و40 ألف جنيه.





من ناحية اخرى تفقد محافظ القليوبية اليوم يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ اصطفاف معدات مجالس المدن والأحياء، وذلك في إطار استعدادات محافظة القليوبية لتنفيذ التدريب العملى صقر 72 لمجابهة الأزمات والكوارث.





ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتمهيد أرض الاصطفاف والمقرر تنفيذه داخل أرض كلية التربية الرياضية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر.





كما تفقد المحافظ، معسكر الإيواء والذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها موجها بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية.





يذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة القليوبية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ معسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة ٣ أيام لعدد ٢٢٠ متضررا، وسيتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.





كان حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أعلن بدء تغيير كابلات الكهرباء الهوائية للضغط العالي إلى كابلات أرضية بواسطة الشركة المسئولة حفاظًا على أرواح الأهالي وذلك في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة إنه جرى عقد اجتماع بحضور المهندس أشرف عبدالقادر مندوب الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومسؤول الطرق ومسؤول الكهرباء ومسؤول التنظيم بالحي وجرى تنسيق تعاون بين الحي والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإزالة المعوقات الموجودة بالطريق الدائري على أن يتم نقل جميع أبراج الضغط العالي واستبدالها بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف وذلك بالجزء الواقع بحي غرب شبرا الخيمة وجميع نطاق الطريق الدائرى.