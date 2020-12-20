لمواجهة كورونا .. رش مبنى الوحدة المحلية بكفر منصور بطوخ ..صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بتطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية بكفر منصور كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية



بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات طوخ وتلاحظ انتظام العمل بالمستشفى والتزام الأطباء والتمريض وتوافر الادويه والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها حيث تفقدت قسم الإستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة، وذلك بحضور الدكتور مجدى عبدالبديع مدير المستشفى وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وسمير عمر ومصطفى حسانين نائبا رئيس المدينة.



وأشادت نائب المحافظ بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى وحاله النظافة بالمستشفى كما اطمأنت على الأطقم الطبية، واستمعت إليهم، وتم التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالاضافة إلى أهمية التأكيد على الاطقم الطبية بضرورة الاهتمام بإتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة في قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية.



كما تم تفقد مستشفى بنها التعليمى بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى داخل أقسام الاستقبال والرعاية بالدور الثانى علوى بالمبني القديم للمستشفى الجارى انهاء اعمال تركيب شبكة الاكسجين بها، مؤكدة على المقاول بضرورة إنهاء اعمال تركيب الشبكة خلال 3 أيام للاحتياج الشديد لقسم الرعاية للمرضى.



كما تم التوجه للمبنى الجديد للمستشفى المقام على مساحه 1325 مترا بتكلفه 260 مليون جنية لتفقد تشطيب الاعمال به، وأكدت ريان على أهمية الانتهاء من الاعمال وذلك لتشغيلة خلال الأسبوع المقبل، نظرا للاحتياج الشديد.



وكذلك المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل، وقسم الاشعه، بالاضافة ورعاية قسطرة القلب والقلب المفتوح وعناية الكبد وجراحه المخ والاعصاب.



وتم التأكيد على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، كما أكدت ريان حرصهــا على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها.



من جانبها قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.