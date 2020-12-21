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تعليم

ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ينشر موقع صدى البلد الإخباري جداول امتحانات نصف العام بمدارس محافظة القليوبية بعد اعتماده رسميا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.
كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد جدول امتحانات نصف العام  يناير ٢٠٢١ علي مستوي المحافظة مؤكدا علي ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو  الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشيرا الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

 أكد الدكتور سيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعى سوف تبدا يوم الاثنين 4 يناير المقبل وحتي الثلاثاء 5 يناير والصف الثالث الابتدائي المجتمعى سوف تبدا يوم الاثنين 4 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير والصف الرابع الإبتدائي ستبدأ يوم الاحد الموافق 10 يناير المقبل وحتي الاثنين 18 يناير 2021 .

وأضاف الفيومى أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق ١0 يناير وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 18 يناير ، وستبدأ اختبار الصف السادس الابتدائي يوم الاثنين الموافق 11 يناير  وتستمر حتي يوم الاربعاء الموافق 20 يناير 2021.
واشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021 ،  بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الاعدادي يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى الاحد الموافق 24 يناير.
فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4  فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير  وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
ننشر جداول امتحانات نصف العام بالقليوبية..صور
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