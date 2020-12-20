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تعليم

إجراء الانتخابات الطلابية في 4 كليات بجامعة بنها وحسمها في 12 كلية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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ابراهيم الهواري
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في 4 كليات فقط وهى "التجارة والآداب والحقوق والعلاج الطبيعي" فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في باقي كليات الجامعة وعددها 12 كلية.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية اختيار من يمثلهم فى الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بجميع كليات الجامعة في نزاهة وشفافية كاملة.

وأشار "سمير" إلى حرص الجامعة أن تجرى الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أي تدخل وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعلن تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.

وقال "السعيد" إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وبعض الطلاب غير المرشحين.
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