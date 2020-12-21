استبعاد مدير مدرسة ببنها وإحالته للتحقيق الفوري لإقامة حفل دون إجراءات وقائية لكورونا

بالإدارة قد رصدت قيام مدير مدرسة دجوي للتعليم الأساسي بإقامة حفل كبير داخل المدرسة نظرا لقرب خروجه علي المعاش دون مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي بين المدرسين والعاملين داخل المدرسة كإجراء إحترازي لتفشي فيروس كورونا.

بالاضافة الى مخالفة مدير المدرسة الأمر الإداري رقم 10 الصادر من الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، والذي يقضي بمنع إقامة الحفلات والتجمعات بالمدارس حفظا علي صحة العاملين بها، من تفشي فيروس كورونا المستجد وهو ما اعتبره مدير عام الإدارة مخالفة صريحة وتعريض حياة المعلمين للخطر وأصدر قراره باستبعاد المدير من المدرسة وإحالته للتحقيق الفوري.

من ناحية اخري عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتضمن الاجتماع التأكيد علي حظر إقامة أي اجتماعات أو حفلات أو مؤتمرات أو تكريمات أو أي تجمعات داخل المدارس والإدارات التعليمية إلا بعد الحصول علي إذن كتابى مسبق من مدير المديرية والعمل على تذليل أي عقبات أو مشاكل بالمدارس التجريبية في جميع الإدارات التعليمية.



كما أكد مديرو المديرية ضرورة التخلص من الرواكد في المدارس، مشددا على عدم غلق الحمامات أو تحويلها إلى مخازن في المدارس وضرورة فتح أى فراغ في المدرسة، كما شدد علي دور الاتصال السياسي البارز في خدمة العملية التعليمية.



وأوصي مدير تعليم القليوبية بضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في تنفيذ وإعداد الإعلام وطلاء أسوار المدارس وفق الضوابط والقواعد المنظمة بهذا الشأن.



كما تم الاستماع إلي مشاكل جميع الإدارات ومناقشة مديرى الإدارات فى كافة المعوقات وتذليل جميع العقبات لخدمة العملية التعليمية، وشدد علي ضرورة سرعة حل وإنهاء أي مشكلة فورا.



