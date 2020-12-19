جامعة بنها تحصل على المركز الثاني في بطولة الجامعات لرفع الأثقال ..صور

حصل الطالب محمود عصام أحمد بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة بنها على المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة الشهيد الرفاعي 48 لرفع الأثقال والتى نظمتها جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.









وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة بالجامعة.





من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب ان البطولة شارك فيها عدد من الجامعات المصرية فى الفترة من 12 الى 19 من شهر ديسمبر الجاري وحصلت جامعة بنها على المركز الثانى والميدالية الفضية.





من ناحية اخري عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتضمن الاجتماع التأكيد علي حظر إقامة أي اجتماعات أو حفلات أو مؤتمرات أو تكريمات أو أي تجمعات داخل المدارس والإدارات التعليمية إلا بعد الحصول علي إذن كتابى مسبق من مدير المديرية والعمل على تذليل أي عقبات أو مشاكل بالمدارس التجريبية في جميع الإدارات التعليمية.





كما أكد مديرو المديرية ضرورة التخلص من الرواكد في المدارس، مشددا على عدم غلق الحمامات أو تحويلها إلى مخازن في المدارس وضرورة فتح أى فراغ في المدرسة، كما شدد علي دور الاتصال السياسي البارز في خدمة العملية التعليمية.





وأوصي مدير تعليم القليوبية بضرورة الاستفادة من مدارس التعليم الفني في تنفيذ وإعداد الإعلام وطلاء أسوار المدارس وفق الضوابط والقواعد المنظمة بهذا الشأن.





كما تم الاستماع إلي مشاكل جميع الإدارات ومناقشة مديرى الإدارات فى كافة المعوقات وتذليل جميع العقبات لخدمة العملية التعليمية، وشدد علي ضرورة سرعة حل وإنهاء أي مشكلة فورا.





من ناحية أخرى تعد مستشفى بنها الجامعى من أهم وأكبر المستشفيات على مستوى محافظة القليوبية من حيث استقبال الحالات المرضية والمترددين يوميا على الأقسام الطبية للكشف وتلقى العلاج خاصة فى ظل توقف عدد من مستشفيات وزارة الصحة عن تقديم الخدمة تزامنا مع أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بها.





ومن هذا المنطلق فقد حرصت إدارة جامعة بنها على تطوير أقسام المستشفى بالكامل دون اى توقف للخدمة الصحية المقدمة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.





من ناحية أخرى وجه أهالى القليوبية الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة على الاهتمام بالمستشفى الجامعى مؤكدين أنها تعد المستشفى" الأم " للغلابة والبسطاء من أهالى المحافظة حيث تستقبل عدد كبير من الحالات المرضية يوميا وبها جميع التخصصات بالمقارنة بالمستشفيات العامة التى تعانى من نقص في الأجهزة والإمكانات الطبية.





وطالب أهالى القليوبية رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بتضافر الجهود وتقديم كافة انواع الدعم المادى والمعنوى لمستشفى بنها الجامعى لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية في ظل كثافة شديدة يوميا بمختلف العيادات والاستقبال والطوارئ تتجاوز طاقة المستشفى الفعلى.