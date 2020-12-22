محافظ القليوبية: تحصيل مليار و 204 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد مد مهلة استلام الطلبات لنهاية الشهر الجاري والتخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية حتي اليوم الثلاثاء بلغ 214152 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و204 مليون و535 ألف جنيه.





وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي بحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة انتظام سير العمل يرافقه كل من الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور رضا الديب النائب الفنى لمدير الفرع والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.





حيث يشمل التطوير (توسعة للمبني- قسم قسطرة القلب - مطبخ المستشفي - المغسله والمجفف) بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، حيث يضم المستشفى قسم الجراحة - قسم العظام -وقسم نساء - للحضانات- عدد 2 رعاية مركزة - قسم العمليات - 2 قسم للأشعة العادية وتلفزيونية - الاستقبال - قسم للاشعة المقطعية).





من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة ومتابعة سير العمل بالمستشفىمؤكدًا أن المستشفى مخصص 40 سريرا من كامل قوتها لاستقبال حالات الكورونا بنسبة إشغال 100% علما بأن عدد الأسرة قبل التطوير 420 سريرا وبعد التطوير 560 سريرا بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





كما تابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كل الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد جدول امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١ على مستوى المحافظة مؤكدا ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.