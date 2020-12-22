ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية: تحصيل مليار و 204 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:17 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد مد مهلة استلام الطلبات لنهاية الشهر الجاري والتخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.


وأكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية حتي اليوم الثلاثاء بلغ 214152 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و204 مليون و535 ألف جنيه. 

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي بحي غرب شبرا الخيمة ومتابعة انتظام سير العمل يرافقه كل من الدكتورة ميرفت محمد سعيد مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية والدكتور رضا الديب النائب الفنى لمدير الفرع والدكتور عيد العطار مدير المستشفى.

حيث يشمل التطوير (توسعة للمبني- قسم قسطرة القلب - مطبخ المستشفي - المغسله والمجفف) بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، حيث يضم المستشفى قسم الجراحة - قسم العظام -وقسم نساء - للحضانات- عدد 2 رعاية مركزة  - قسم العمليات - 2 قسم للأشعة العادية وتلفزيونية - الاستقبال - قسم للاشعة المقطعية).

من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة ومتابعة سير العمل بالمستشفىمؤكدًا أن المستشفى مخصص 40 سريرا من كامل قوتها لاستقبال حالات الكورونا بنسبة إشغال 100% علما بأن عدد الأسرة قبل التطوير 420 سريرا وبعد التطوير 560 سريرا بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كل الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.

كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد جدول امتحانات نصف العام  يناير ٢٠٢١ على مستوى المحافظة مؤكدا ضرورة الاستعداد التام واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للغياب وغلق المقرات| إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

باعتماد 12 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد تطوير ورصف طريق عزبة المولى في بنها

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

تحصيل 992 مليون جنيه قيمة جدية تصالح بمخالفات البناء في القليوبية

لرفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يقود حملة نظافة أسفل الطريق الدائري

بعد شكوى الأهالى .. إزالة سوق فرز قمامة بشبرا الخيمة ..صور

ترشيحاتنا

احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

الصابون ملوش ريحة.. رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا: أول 3 أيام من الإصابة تكسير الجسم كان فظيع

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

أكبر الأعضاء سنا.. هل يطيح الرئيس بأحلام فريدة الشوباشي فى ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

"البالالم".. قصة سيارة توفيق الدقن في فيلم سر طاقية الإخفاء | صور

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021