المصيلحي: تحويل 600 مكتب تموينى لمراكز خدمة متطورة بالمحافظات.. شاهد

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تحويل الخدمات إلى المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

















جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة الذي تم تحديثه وتطويره على أعلى مستوى، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات.







وقال وزير التموين إنه تم وضع خطة لتطوير 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.







وأضاف أنه جار الانتهاء من تطوير 300 مركز خلال فبراير القادم إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.







وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، افتتح اليوم، الخميس، مركز خدمة المواطنين المطور بشبرا الخيمة.







وقال الوزير إن المركز الذى تم تطويره تحديثه وتطويره مؤخرا يأتى في إطار خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم، وتقديم الخدمة للمواطنين بأرقام كودية على غرار المؤسسات الكبرى.







وأضاف المصيلحى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت خطة للبدء فى تحويل العديد من المكاتب التموينية خلال 3 سنوات إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.







وأكد الوزير أن المركز الذي تم افتتاحه اليوم يخدم منطقة شبرا الخيمة وتم تجهيزه على أعلى مستوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال التعامل مع الجمهور، حيث تم تخصيص أماكن انتظار وتفعيل خدمة النداء الآلي.







من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المركز الجديد يخدم مليونا و200 بطاقة تموينية بعدد مستفيدين حوالى 4 ملايين ونصف المليون مواطن من أهالى شبرا الخيمة، ويعد المركز الثامن الذى تم تطويره على مستوى المحافظة وجار تطوير مركز تاسع فى مدينة القناطر الخيرية.







من جانبه، قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي.





