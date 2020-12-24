اليوم.. وزير التموين يفتتح مركزا مطورا بشبرا الخيمة

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير جميع مكاتب التموين الكائنة بالمحافظات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم وتقديم الخدمة للمواطنين بأرقام كودية على غرار المؤسسات الكبرى.

و أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية بلغت 214 ألفا و 469 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و205 مليون و932 ألف جنيه.





ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية على ضرورة التعامل مع ملف مخالفات البناء بكل حزم وذلك خلال جولة تفقدية شملت عددا من القرى جرى خلالها رصد عدد من المخالفات كما تم مصادرة مواد البناء والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة المخالفات.





وأكد المحافظ على أهمية الرد على المتغير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة عن طريق الإزالة والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مع أي مخالف.





وشدد على ضرورة التنسيق مع مراكز الشرطة التابعة لكل مدينة ومركز في شن حملات فورية لإزالة المتغيرات الجديدة أولًا بأول وعدم الانتظار حتى تتفاقم المخالفة، وتتحول إلى كتل خرسانية مشيرا إلى أن أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.





واضاف الهجان أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء والقرى.