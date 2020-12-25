ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة دعم لـ وائل الإبراشي ويسرا بعد إصابتهما بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:34 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة يسرا بعد إصابتهما أمس بفيروس كورونا المستجد. 


وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب. ليس لنا إلا إنت اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم". 

يذكر أن  الإعلامي وائل الإبراشي، كشف  تفاصيل إصابته بكورونا، قائلا: " شعرت بنفس اعراض الإنفلونزا وتعاملت معها على انها كورونا، والاطباء طمأنوني، مؤكدا أنه اتبع البروتوكول العلاجي وسوف ينتصر عليه .

وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية: "عملت تحليل الدم الذي اثبت اصابتي بـ كورونا والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الامر".

وتابع وائل الابراشي:"  مش عارف جالي كورونا منين.. افتش كيف جاءتني كورونا.. وطبيعة شغلنا تجعلنا نحتك بناس كتير"، مضيفا:" متواجد في منزلي واتلقى العلاج".


يذكر أن مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. بسمة: مش بلوم حد إلا نفسي.. وأهملت الكمامة

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بـ فيروس كورونا

وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا: الفيروس أبعدنا عن شغلنا وقضيتنا.. فيديو

وائل الإبراشي يكشف عن أعراض عانى منها بعد إصابته بـ كورونا

وائل الابراشي: معرفش كورونا جالي منين .. فيديو

كورونا يتوحش .. في أقل من 24 ساعة وفاة رئيس الزمالك وإصابة فنان وبرلماني .. والإبراشي الثاني في الوسط الإعلامي

ترشيحاتنا

أبو العينين ينعي والدة المستشار أحمد سعد الدين

دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

خالص المواساة والتعازي..عبد العال ينعي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

خروج قطار ركاب الأقصر- الإسكندرية عن القضبان في مدينة قفط بقنا

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في ذكرى ميلادها .. عدد زيجات ميمي شكيب واتهامها في قضية آداب ولغز وفاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام

واد شديد الخطورة يجذب هواة التسلق بالسعودية.. صور