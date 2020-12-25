تضامن الوادي: تسليم معدات زراعية وماكينات فرم نخيل للجمعيات الأهلية

قال محمد منير العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى فى الوادي الجد يد، إن 3 جمعيات أهلية بالمحافظة انتهت من استلام معدات زراعية، تشمل 2 جرار زراعي و3 مفارم لمخلفات النخيل ومكابس، مشيرا الى ان هذه المعدات الزراعية ستقدم خدماتها للمزارعين بأسعار رمزية.





وأكد أن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي فى الوادى الجديد تهدف الى غزو الصحراء لتحقيق التنمية والتطوير والعمل علي رفاهية الانسان ومعاونته لتحويل الصحراء الي جنان خضراء .





وأوضح أن الجمعيات الزراعية المستفيدة من هذه المعدات الزراعية تم اختيارهم وفق احتياجات المناطق التابعة لها ودراسات الجدوي المعدة لاستخدام المفارم الخاصة بمخلفات النخيل لاستخدامه فى صناعة الاسمدة العضوية، بدلا من تركها مما يزيد من فرصة اندلاع الحرائق.





على جانب اخر شهدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

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وقالت نائبة المحافظ، في بيان صحفي، إن البروتوكول ينص على رفع كفاءة وتطوير ٥٠ قاعة (كمرحلة أولى من إجمالي ٢٠٠ قاعة مستهدفة) بـ ١٦ دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية بمركزي الخارجة وباريس بتكلفة تبلغ ٢.٥ مليون جنيه.









ولفتت نائب المحافظ ، إلى أن البروتوكول يشمل تطوير وصيانة البنية التحتية والإنشائية للقاعات، مع تجهيزها بالآثاث والوسائل التعليمية اللازمة، بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمي الخدمة من معلمات ومشرفات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وتوفير البيئة التربوية والصحية الآمنة للأطفال والتي تسهم في تشكيل شخصياتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.