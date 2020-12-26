إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

" مش بندفع ضرايب زينا زي الناس..إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. يارب أنا مش عاوز عربية فارهة كده.. أنا عايز حتى ولو عجلة منها أبيعها و أجيب توكتوك" فهذه الكلمات تعبر عن معاناة يعيشها الكثيرون ممن يشترون سيارة جديدة خاصة وإن كانت باهظة الثمن، وهو ما جسده الفنان حمادة هلال بشخصيته في الفيلم الكوميدي " الحب كده ".





دارت أحداث فيلم " الحب كده " منذ بدايتها حول شراء سيف "حمادة هلال" سيارة فارهة جديدة ويبدأ في التعامل معها بحرص شديد يصل إلى إرتدائه لقفازات اليد أثناء قيادته لها، ثم يجد سيارته يلاحقها الأذى من حيث لا يدري ولا يعلم وفجأة تصطدم به سيارة أخرى وتخرج منها فتاة يقع في حبها منذ اللحظة الأولى، فلا يكترث لأمر الاصطدام ومن هنا تبدأ المتاعب.





فكانت هذه الفتاة أرملة ولديها ولد وبنت، فطلبت من سيف السفر مع طفليها إلى الصعيد ولكن هذان الطفلان كانا مشاغبين لحد كبير، ويوقعانه في كثير من المشكلات التي تعوق سفرهم سواء كان بالطائرة أو القطار، ليضطر سيف بعد ذلك لإصطحابهما بسيارته الجديدة والتي يعاملها كإبنته، ليتسبب بعد ذلك الطفلين في تدمير السيارة وإشعال النيران فيها.





وكانت السيارة من إنتاج صانع السيارات الألماني العريق BMW من الطراز X5 موديل عام 2006، والتي زودت بمحرك مكون من 8 إسطوانات " V8 " متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، تعتمد على منظومة الدفع الرباعي.





أما عن الهيكل الخارجي للسيارة فقد إحتوت على مصابيح امامية ثنائية دائرية الشكل من الداخل، وشبكة أمامية عريضة ذات مقاطع طولية يتخللها شعار شركة BMW العريق، ودعمت بجنوط معدنية مميزة وأقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة وبالطبع كانت تضم هذه السيارة أحدث التقنيات في هذا الوقت.



