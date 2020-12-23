عايز عربية يابا العيال يدوخوا لما يشوفوها.. قصة سيارة خلف الدهشوري خلف | شاهد

"أنتوا جايين من سوهاج زج بالعربية .. بوك دهشورى حلف ما حد يركب العربية إلا انت" وكانت هذه أولى محاولات خلف لاستقطاب حب عبلة له، فطلب من أبيه أن يشتري له سيارة يتغلب بها على سيارة سراج الـ" سكستين فالف" ويرسلها له مع صديقه الصعيدي " قناوي "، وبالفعل يأتي قناوي بالسيارة من الصعيد ولكن دون أن يقودها أحد حيث أصر الحاج " دهشوري" بأن يكون خلف هو أول من يقود السيارة، لتكون المفاجأة سيارة " أنتيكة" صممت في ثلاثينيات القرن الماضي من إنتاج شركة فورد الأمريكية والتي بدأت تصنيعها في العام 1932 إلى أن تم وقف إنتاجها في العام 1934، وكانت تسمى بالطراز " T ".









تشابهت إصدارات شركة فورد في تلك الحقبة الزمنية الى حد كبير من حيث سعة المحرك فقد كانت محركات تلك الفترة بدائية الصنع لذلك كان لا يوجد فروق كبيرة بينها، أما تصميم الهيكل الخارجي للسيارة فقد كان يختلف بشكل بسيط في شكل الصادم الأمامي والخلفي سواء كانت الفئة " الكابورلية" أو المغطاة، وتتشابه في بقية الهيكل الخارجي ككل.





وللعلم فهذه السيارة لها عدة بطولات من قبل، حيث ظهرت من قبل فى فيلم العيال هربت، وكليب عيني لهشام عباس و حميد الشاعري، و كليب أمي مسافرة.



