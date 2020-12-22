"هنموت كلنا".. تعرف على سيارة مطاردة ممدوح عبد العليم لـ أحمد بدير

"مبيعرفش يوجفها.. مبيعرفش يوجفها" أحد أشهر الـ "إفيهات" الكوميدية والتي نطلقها بشكل يومي على كل ما لم نستطع تنفيذه، وهي عادة المصريين المشهورة بتحويل معاناتهم اليومية إلى حكايات كوميدية بإطلاق بعض النكات والـ "إفيهات" الساخرة.





يليه مباشرة أِشهر إفيه أطلقه المصريين على العام 2020 " هنموت كلنا" والذي يعبر عن كم الأحداث في هذا العام والتي لم تخطر على بال بشر، جاءت هذه الإفيهات في الفيلم الكوميدي الشهير بطل من ورق والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا حتى يومنا هذا.





تسبب في نجاح هذا الفيلم هو تناوله لقصة غير مألوفة على الجمهور المصري وهي قيام رامي قشوع " الراحل ممدوح عبدالعليم" بكتابة سيناريو فيلم تتضمن قصته جريمة متكاملة الأركان من تفجيرات و عنف وقتل وسرقة مستودعات حكومية للمتفجرات من أجل إتمام العملية وكل ذلك مقابل دفع الحكومة لمبلغ من المال لإنهاء تلك الجرائم، فيقع هذا السيناريو في أيدي شخص غير متوازن ومختل نفسيا فيقوم بتطبيق هذه القصة في الواقع.





ثم يكتشف "قشوع" بعد ذلك عند قراءته للأحداث اليومية في الجريدة بأن ما يحدث من جرائم هو ما كتب نصًا في كتابته، ومن هنا تبدأ المطاردات الكوميدية في الفيلم للمحاولة بإيقاع المجرم وذلك بكتبة نهاية أخرى للقصة بمساعدة الصحفية سوسن" أثار الحكيم" واللواء الذي قام بدوره الفنان صلاح قابيل، للإيقاع بـ "سمير" في أيدي الشرطة.





وظهرت في أحداث ذلك الفيلم سيارة لم يقل دورها أهمية عن أدوار أبطال هذا العمل، حيث شكلت عنصر أساسي في المطاردات الكوميدية لقشوع و سوسن للمحاولة بإيقاع المجرم سمير، ولكن هذه السيارة جذبت أنظار المشاهدين إليها من حيث ندرة هيكلها الخارجي وعدم استطاعة التعرف على علامتها التجارية لغرابتها على أعين المصريين بعض الشئ، لذلك سوف نخبرك ببعض المعلومات عن هذه السيارة في السطور التالية.





كانت هذه السيارة من إنتاج شركة "OLDS MOBILE" أولدز موبيل أولى صانعي السيارات الأمريكية والتي تعد من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1897، و تعد هذه الشركة أولى من إستخدم عدادات السرعة في السيارات.





وامتلك "قشوع" في الفيلم السيارة Oldsmobile من الطراز Series 70 موديل عام 1952 والذي استمد قوته من محرك V8 يعمل بالبنزين، متصل بناقل حركة يدوي، وإتسمت السيارة بهيكل خارجي كلاسيكي كعادة سيارات خمسينيات القرن الماضي، وحصلت مقدمتها على مصابيح أمامية إنسيابية دائرية الشكل متصل بصادم أمامي عريض يقع فوقه علامة شركة Oldsmobile العريقة.



