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منوعات

شاهد.. أول عيادة نفسية للعلاج بالمخدرات في بريطانيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
عيادة
عيادة
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عزة عاطف
إن العقاقير المخدرة في طريقها لتصبح علاجات رسمية في بريطانيا لاضطرابات الصحة العقلية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والإدمان والقلق، وذلك بحلول يناير 2021.

من المقرر افتتاح أول عيادة طبية للمخدرات في بريستول بالمملكة المتحدة البريطانية، من أجل تغيير مفهوم المخدر واستخدامه في الرعاية الصحية العقلية السائدة. 

ستقدم العيادة العلاج النفسي بمساعدة الكيتامين، وهو أمر قانوني لأن الكيتامين مرخص طبيًا كمخدر، إلى جانب هذه الخدمة (التي لديها القدرة على علاج 30-40 شخصًا شهريًا) 

 ستقدم العيادة تدريبًا للمعالجين المخدرين وإجراء أبحاث مخدرة في MDMA و psilocybin (المركب المخدر السحري الموجود في الفطر) ، والتي يعد أمرًا غير قانوني حاليًا استخدامها في العلاج النفسي. 

في نفس الأثناء، انطلق صندوق رأس المال الاستثماري Neo Kuma Ventures، وهو أول صندوق رعاية صحية للمخدرات في بريطانيا. 

اجتذب الصندوق بالفعل استثمارات بملايين الجنيهات في الأدوية المخدرة لمعالجة الاحتياجات غير الملباة في مجال الرعاية الصحية العقلية. 

يتزايد الاهتمام بالرعاية الصحية للمخدرات على مستوى العالم، لا سيما في الولايات المتحدة، ففي نوفمبر 2020، يقول ديفيد نات أستاذ علم الأدوية النفسية والعصبية في إمبريال كوليدج لندن ومجلة صوت المملكة المتحدة الرائدة في مجال إصلاح الأدوية: "بينما أجرينا الكثير من الأبحاث حول العلاج النفسي بالمخدر في بريطانيا، كان من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدمنا''.

كما أنهم يتقدمون علينا كثيرًا في العلاج بالحشيش، "بينما تسيطر الحكومة في المملكة المتحدة على كل شيء ، فإن الرعاية الصحية في أمريكا تعني أن الدول المتحررة والعقلانية يمكنها التصويت لصالح هذه التغييرات." 

وجدت دراسة أجراها الدكتور بن سيسا الذي يقود الفريق العلمي في عيادة Awakn الجديدة جنبًا إلى جنب مع البروفيسور نات أن العلاج النفسي بمساعدة المخدرات MDMA فعال بشكل كبير في علاج إدمان الكحول، والذي غالبًا ما يكون متأصلًا في صدمة سابقة.

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