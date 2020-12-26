توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

توقعات أبراج 2021 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص خلال هذه الأيام بالأخص مع اقتراب انتهاء 2020 وبداية عام جديد، لذا كشف خبير الأبراج أحمد شاهين، في تصريحات لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي خلال 2021..









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-برج الحمل

يساعدك هذا العام على إقامة علاقة زوجية أو حب مستقرة مع شريك حياتك، على الرغم من أنه سيكون هناك صعود وهبوط، إلا أنهما ستظلان على الأرض معًا، لا تدع حبك للاستقلال والحرية يفسد علاقتك هذه الأيام، إذا كنت في حالة حب حقًا فابحث عن بعض الالتزام من شريك مثل الخطوبة أو الزواج.





تسود السعادة في حياتك العاطفية والزواج طوال العام، سيكون هذا هو الوقت المناسب للانطلاق في رحلات المغامرة مع شريك حياتك، يساعدك هذا على فهم أفضل لبعضكما البعض، يُنصح بعدم اللجوء إلى الحركات الحسية والجنسية عند عدم الوقوع في الحب، هذا لن يعطي علاقة مستقرة عندما تكثر المشاكل، كن شريكًا ممتعًا ومخلصًا وهذا يضمن السعادة طوال العام.





-برج الثور

العام المقبل يعد بالخير في حياتك العاطفية والزواج، إذا كنت عازبًا، فستحدد مكان شريكك من خلال اتصال اجتماعي هذه الأيام، قد يكون هناك فواق عرضي في زواجك / حبك يفسد السعادة، قد يبدو أن الأمور تخرج عن متناول يديك ويبتعد الشريك أو يكون لديه طموحات أنانية، كن متسامحًا تجاهه أو معها سوف يعيدهم الحب واللطف إلى المسار الصحيح هذه الفترة.





لا توجد تأثيرات كوكبية كبيرة على مناطق الرسم البياني الخاصة بك والتي تحكم الحب والزواج لهذا العام، لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك عداء بين الزوجين، سوف تتأكد كوكب الزهرة من وجود الكثير من الحب والولاء، سيكون حماسك قابلًا للتواصل تمامًا مع شريكك، يجب عليك ربطهم في حظيرتك، وإلا فقد يهجرونك، العازبات لديهم فترة رهيبة للمغازلة ولكن بعد ذلك يجب أن يكونوا حذرين من خيبات الأمل في الحب طوال العام.





-برج الجوزاء

هذا العام سترتفع الرومانسية والعواطف لديك، يجب أن يكون الشركاء بعيدين عنك !. ترشدك كواكب الحب، المريخ والزهرة، في حياتك العاطفية طوال هذا العام. سيجد مولود الجوزاء العازب توأم روحه، أولئك المتزوجون بالفعل أو المرتبطون بعلاقة ملتزمة سيجدون الفترة مستقرة وسيسود السلام والوئام في حياتك الزوجية.





استغل هذا العام لتعميق علاقتك مع الشريك قد تساعد بعض المغامرات مع الشريك في بعض الأحيان في هذا الصدد، التضحية من جانبك لن تؤذيك بدلًا من ذلك ستقوي روابطك، قد تحول هذه الفترة الصداقة إلى حب أو زواج لبعض رجال الجوزاء.





-برج السرطان

ستشهد حياتك العاطفية أو زواجك أيامًا جيدة خلال هذا العام، سيستمتع معظم السرطان بالنعيم الزوجي، وسيجد العازبون أخيرًا شريكهم المخلص على الأرجح سيكون الشريك من خلال العلاقات المهنية أو الاجتماعية.





ولكن مع مرور العام، قد تتدهور الأمور أو تصبح مزعجة، بطبيعتك أنت شديد التشبث لا تخنقهم كثيرًا امنحهم الحرية والمساحة الخاصة، هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الالتزامات العائلية وقضاء بعض الوقت معًا، تحدث عن قلبك وحقق الشفافية في العلاقة، لا تدع العمل يتدخل في حبك أو زواجك هذا العام حيث تكمن المشاكل، يجب على كليكما الابتعاد عن الهموم والقلق التي قد تفسد الحب أو الزواج.





-برج الأسد

هذا العام سوف يشهد مواليد الأسد تغيير في حياتهم العاطفية أو الزواج، كن مستعدًا أيضًا للتعامل مع المنافسة الشديدة على حبك وقد تزعجك بعض المشاعر هذه الأيام، استخدم هذا العام لاستكشاف طرق جديدة في مساعي الحب أو الزواج، قد تشوه الحياة الروتينية مزاجك الرومانسي، على مدار العام، سيواجه شباب برج الأسد تجارب ومحن في الحب والزواج وسيكون ذلك فقط بسبب نقص التواصل أو سوء الفهم، كن متفائلًا.





-برج العذراء

ستكون علاقات الحب والزواج الودية موجودة لشباب برج العذراء في عام 2021، خلال العام ستشعر أنك أقرب إلى شريكك أو زوجتك كما لم يحدث من قبل، سيتمكن العزاب من أخذ شريكهم أو حبهم بنجاح هذه الأيام، لا تستفز شريكك بطريقة سلبية في الوقت الحالي لأنه قد يؤدي هذا إلى الكثير من سوء الفهم في علاقاتك، سيتمكن العزاب من اتخاذ قرار حب كبير مع نهاية العام.





-برج الميزان

يستمتع المتزوجون هذا العام بالسعادة الزوجية، ويُنصح العزاب بتوخي الحذر مع حركات حبهم حيث تكمن المشاكل حولهم، قد يكون الشريك ضالًا أو قد يكون في علاقة أخرى احذر.





قد تظهر بعض المواقف الصعبة في الحب والزواج لبعض الناس الميزان هذا العام، ستكون هناك حاجة ماسة لالتزامك وتفهمك لحل المشكلات، يُنصح مواليد الميزان بعدم الانغماس كثيرًا في الأعمال الروتينية أو الالتزامات الاجتماعية التي قد تتدخل في حبهم أو زواجهم، يجب أن تكون عواطفك ورومانسيتك هي المقدار المناسب لشريكك للتعامل معه.





-برج العقرب

هذا العام يعد ببشرى سعيدة في مجال علاقتك إذا كنت عازبًا فستتأكد من أنك ستنتهي مع شريك محب ومخلص مدى الحياة، السعادة الزوجية مضمونة لأولئك المتزوجين بالفعل، إذا نشأت خلافات وهو أمر لا مفر منه تمامًا في الزواج، فالتحدث مع زوجتك أو شريكك من شأنه أن يحسم الأمور بشكل ودي للغاية، لا توجد تأثيرات كوكبية كبيرة من شأنها أن تؤثر على حبك وزواجك بطريقة مروعة هذا العام.





-برج القوس

إذا كنت متزوجًا بالفعل أو في علاقة فستواجه بعض الأوقات الصعبة في الدخول إلى الكتب الجيدة لزوجك أو شريكك ومع ذلك، سيكون لدى العزاب حفلة مغازلة طوال حياتهم، قد تسبب الكواكب بعض الخلافات في العلاقات الزوجية. ومع ذلك، فإن الفهم الجيد والالتزام سيوفر لك الأيام.





مع تقدم السنة، ستختفي الغيوم المظلمة حولك وسيتبعها السلام والهدوء في حبك وزواجك، انطلق في رحلة مغامرة مع شريك من حين لآخر، سيساعدك ذلك على فهم شريكك بشكل أفضل وقضاء بعض الوقت الخاص معًا.





-برج الجدي

يتمتع مواليد الجدي بحرية لا توصف في حياتهم العاطفية، ولكن بعد ذلك استخدم هذا بحكمة ولا تغازل أو تدخل منطقة غير مرغوب فيها على وجه الخصوص أولئك الذين يحبون الحب أو الزواج قد يتعرضون للضرب إذا كان التساهل هو الأسبقية. يُنصح الأفراد العزاب باستخدام هذه الفترة لإقامة علاقات ملتزمة تدوم طويلًا وليس إبعاد حبهم في علاقات وقفة واحدة.





مع تقدم السنة، يأتي الانسجام في حبك أو زواجك، سيكون هناك الكثير من الرومانسية والمتعة الحسية، قد تكون هناك فترات من سوء التفاهم مع الزوج أو الشريك في بعض الأحيان والأمر متروك لك.





-برج الدلو

يعد عام 2021 بشرى جيدة لمواليد الدلو في حبهم وزواجهم، ستكون قادرًا على تجربة بعض الرومانسية والحب المكتشفين حديثًا على مدار العام، سيتمكن العزاب من تحديد موقع شريكهم المثالي في الوقت الحالي ومع ذلك لن تكون مهمة سهلة، يجب أن تقدم نفسك في صورة أفضل لتتعامل مع الشركاء المحتملين، احرصي على جلب المزيد من الفرح والسعادة في الزواج أو الحب، ولا تدع الغيرة أو أي مشاعر رديئة تفسد التحسن في حبك / زواجك مع تقدم العام.





-برج الحوت

سيكون هذا العام عامًا رائعًا بالنسبة إلى شباب الحوت من حيث الزواج أو الحب، سوف يسود الحب والرومانسية وسيكون الشريك مخلصًا وملتزمًا لك، والأفراد المنفردين راضين عن طريق إيجاد شريك مناسب، سوف يستقر أولئك في الزواج أو الحب أخيرًا في جو مريح ناتج عن شريكهم.