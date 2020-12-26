توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة

كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.. سؤالان يطرحهما الجميع.. لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 26 كانون الاول الى الجمعة 01 كانون الثاني 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

بداية اسبوع واعد بتقدم يضمن لك دعما من قبل الاصدقاء والمنسوؤلين تتنوع فيه الاهتمامات ومعظمها مهني فتشعر بالارتياح وتستفيد من بعض الفرص في حياتك العملية , تكثر الحركة في حياتك المهنية من المقابلات والمؤتمرات والمفاوضات والاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني تقبل على الأعمال مزيلًا كل العقبات، معالجًا كل المشكلات الصغيرة، ويكون تقدمك سريعًا. تناضل وتجابه كل الرياح، وقد تتطرّق إلى قضايا قانونية وقضائية، أو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعيش أجواء الحب في هذا الاسبوع المميّز، بحيث تنكب على قصة عاطفية مشوّقة. إذا كنت وحيدًا، وتقارب مهم، إذا كنت مرتبطًا. تشعر الثقة بالنفس وتعود إلى موقع ابتعدت أو انفصلت عنه، تستعيد الأحلام الماضية وتلازم الحبيب في مشاريع خاصة بكما. تقدّر الصراحة والاستقامة في علاقاتك الحميمة. قد تجد الحبّ والسعادة في لحظة يأس من لقائهما. يشير الجوّ العام إلى هناء ومصالحة ولقاء، وحياة اجتماعية جيدة تسمر صاخبة حتى نهاية الشهر، حيث تلتقي الأصدقاء وتعقد روابط جديدة.





برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تنطلق حرًّا وواثقًا من نفسك تبدو قدرتك على الإقناع هائلة ، في اسبوع يحمل إليك الوعود ويجعلك قادرًا على ترويج أية فكرة أو سلعة ، وبيع كلّ ما تريد بدهاء وسلاسة نادرتين. يقف الحظ إلى جانبك ويزوّدك بطاقة كبيرة وحماسة قلّ نظيرها لكي تؤمّن النجاح، في أي مجال تريد. . تنفّذ خطة وتباشر عملًا أو مشروعًا. تعيش تجدّدًا وتتاح أمامك حرَية التصرف كما تريد. تتقدّم خطوات سريعة إلى الأمام وتلاقي المساعدة، ، إذ تدعم الكواكب مساعيك وتنقّلاتك أو انتقالك إلى.. موقع جديد!تشعر أن الرياح تدفعك نحو العمل والنجاح بحيث لا يربكك شيء ولا يحد من طموحك أي عائق.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تتحمس لاعادة النظر بكلام او قرار انه اسبوع لطيف تتقرب خلاله من الحبيب وتفرح لتفهمه وتعاطفه معك, فتعيش قصة حب وتحلق في سماء الشهرة والنجاح لا عذر لديك للخجل او الاختفاء لاتخف عواطفك اذا كنت مغروما ولا تسمح لاي علاقة بالتراجع كن جريئا ان الحظوظ الى جانبك . للعازب, يحمل لك القدر مفاجأة وبشرى سارة, ومن الممكن أن يخفق قلبك لشخص غريب عنك أو ربما ينتمي الى بلد بعيد.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يجب أن أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك. لا شك في أن قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب. تجد دائمًا الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الخصوم في أوقات كثيرة. يقدّر المحيطون بك مبادرتك وحسن تصرفك كما أفكارك البراقة. قد تتوصل إلى حلحلة بعض المسائل وإلى ترتيب بعض الأوضاع مع إدارات أو مراجع نافذة. تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهمًا.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تشتكي من الجفاف العاطفي وتعيش اسبوعا من الهموم ازاء تصرف أفراد العائلة وتفقد أعصابك أكثر من مرّة حاول ان تجد حلولًا مرضية لمختلف الاطراف.تجنّب الانفعال وتوجيه الكلام الجارح. وتشعر بعدم الرضى قد تعاني من بعض الاحتكاكات الصعبة والمعقّدة بالتأكيد وقد تتأثر العلاقات المتدهورة أو الجديدة بشكل ملحوظ ولذلك عليك حماية الروابط وتحصينها.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

وجود الكواكب مجتمعة في الجدي يجعلك تخطىء حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجًا أو تسوية واضحة او نتيجة حاسمة لأمر معين لا تنتظر حسمًا ولا تنتظر ردًا أو جوابًا، تتبدّل معطيات كثيرة هذا الأسبوع الكثير التموجات والمليء بالمواقع الفلكية المتناقضة والطوالع التي تحملك ايها السرطان الى منعطف جديد، شديدة هذه الانفعالات الذي تتحرك خلاله الكواكب سلبًا وإيجابًا وتحمل أحداثًا كثيرة، فتترك أثرها بدون أي شك على حياتك ومسيرتك.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تعيش فترة فلكية عاطفية ملائمة وتوسع الافاق فتعقد صداقات جديدة وتعرف حبا استثنائيا او تدخل القفص الذهبي كما تزداد الاجواء الحميمية وهو يدعوك الى تكرار المحاولات وعدم الاستسلام. فانت تتمتع بشخصيّة جذابة بل ساحرة وأخّاذة، وبامكانك اغتنام الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب. لكن حاذر الإزدواجية في العلاقات. كن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

ضغوط سواء من قبل محيطك المهني المقرَّب ام من المحيط الخارجي. هنالك فواتير ومستندات وملفات شارفت مهلتها الانقضاء. وهنالك تعديلات ملحّة واتصالات ضرورية تتطلّب تحالفًا أو إذنًا معينًا. يسهل التواصل والتفاهم مع الاخرين قد تندفع الى التسرع لكنك قادر على التعبير وايصال رسالتك بطريقة يتقبلها الاخرون. هذا هو الاسبوع الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الصعد والمستويات. فالتواصل مع الآخرين سهّل وبنّاء ومثمر ولا بدّ من ان تكرر المحاولة اذا فشلت في المرة الأولى. لا تتراجع، ثابر ولا تستسلم، وسيحمل إليك هذا الاسبوع الأكثر حظًا نجاحًا أو انفراجًا أو حسمًا لصالحك.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

‏ تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خاليًا، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعدًا، أو تعطي وعدًا بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتًا استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتًا حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقًا. تبدو متحمّسًا جدًا وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

سيكون اسبوعا حافلًا بالمستجدات والأحداث التي تناسبك الكواكب مجتمعة في برج الجدي . التواصل مع الآخرين سهّل وبنّاء ومثمر ولا بدّ من ان تكرر المحاولة اذا فشلت في المرة الأولى. بالرغم من التشنج الذي تعيشه ويحمل اليك فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وازدهارًا ونجاحًا وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير تتعدد الاحتمالات كما الاتجاهات، لكنك تلاحظ تحسنا واضحًا لأوضاعك المهنية بالإجمال.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تتداخل الشؤون العائلية مع ظروفك الشخصية، ما يرتّب عليك الانتباه والهدوء والتأني، تعيش حالات من الإرباك، حيث تواجه سوء تفاهم مع المقربين أو مع الحبيب والزوج، يعاكسك الظرف ويطلب إليك عدم الإصرار والإلحاح على شخص يحبّك ويضطر مثلا إلى البعاد، أو يتصرف بطريقة لا ترضيك فتحيطه بغيرة قاتلة.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

المناخ الفلكي ضاغط لذلك تجنب اية نقاشات اذا شئت ابتعد عن الساحة ولا تتورط بأي جديد ولا تصدق العروض الواهية انها فترة تجعلك تتوه في اتجاهات متعددة وتسبح في عالم من الارباك والالتباس. تتأرجح بين إيجابيات وسلبيات تتلاحق من يوم إلى يوم وتتبدّل، فتشعر بالدوران. مطلوب منك الصبر والتحفظ لكي تجتاز هذه المرحلة بسلام. يجب أن تحافظ على الحذر في علاقاتك بالآخرين الشخصية والزوجية. قد تثار قضايا عقارية أو منزلية وصراعات بين بعض الورثة أو المستفيدين، وتعاني استرجاع للماضي وتعبًا نفسيًا قديمًا وشعورًا بالوحدة .

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تشرق الشمس في حياتك العاطفية وتعدك بالافراح والحب والتفاهم مع المحيط بشكل لافت ويبدي لك الآخرون محبتهم وعنايتهم. تتلقى الدعوات الكثيرة والعروض المميزة التي تتجاوب معها بالإجمال، وإذا كنت وحيدًا فقد تكتشف الحب عبر تلبيتك لإحداها. تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دورًا إيجابيًا في إيجاد المخارج والحلول لبعض النزاعات، ولحسم الأمور نهائيًا.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يهديك القدر ظروفا جيدة وتطورات مهمة، لتحقيق الأماني والأحلام والانعطاف نحو نمط جديد في حياتك ومشاريع تتوصل أخيرًا إلى تنفيذها. تنعم بأسبوع هادئ من التواصل والمفاوضات الجيدة والآفاق الواعدة ، فتنجز عملًا ما أو توقّع عقدًا ممتازًا أو تقبل على تحد مهني مميّز أو تحصل على المهمة التي رغبت بها. بالرغم من التشنج الذي تعيشه ويحمل اليك فرصا مالية وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات في المجال المادي، وازدهارًا ونجاحًا وضرورة إحداث تغيير في استراتيجية وطريقة التفكير تتعدد الاحتمالات كما الاتجاهات، لكنك تلاحظ تحسنا واضحًا لأوضاعك المهنية بالإجمال.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

يناسبك هذا الاسبوع لانه يسلط الضو على قدراتك الانسانية تبدو المشاعر رقيقة جدًا فتكثر النشاطات واللقاءات والمناسبات الحلوة لكي تتعرّف إلى شريك العمر ان الظروف الفلكية تساهم في تقريب وجهات النظر. باستطاعتك التوصل الى ايجاد المزيد من القواسم المشتركة بينكما الامر الذي سيزيد العلاقة دعمًا ومتانة.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يعدك الفلك باسبوع واعد ناجح ونشيط وفعال وحظ افضل يدعم الفلك معظم تحركاتك وتساعدك الظروف على التحضير جيدا كما تلعب الصدف دورا هامّا ، لكنّ قدراتك هي التي ستجسّد التمنيات و التوقعات لتحتلّ بسرعة مكانة تليق بك. هذه فترة سريعة و سهلة فلا تسمح لقطار الحظ بأن يفوتك. تحرّك، تقدّم و كرّر المحاولات. ستحصد ارتياحا و طمأنينة و أرباحا متنوّعة شرط التحلّي بالتفاؤل و الرّغبة في التحرّك.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

اذا اردت الزواج فهنيئًا لك اذ قد تعرف قصة عاطفية مميزة أو لقاء استثنائيًا أو أوقاتًا سعيدة لا تنساها، فهذا الاسبوع يحمل جديدًا بدون أيّ شكّ، قد يترجم بحسم إيجابي أو سلبي لعلاقة ما. إذا كنت تبحث عن انفصال فقد يتم الآن، أو إذا كنت تريد حلًا فقد يطرح ايضًا. كذلك إذا كنت على علاقة عاطفية ناشئة، فقد تعرف آفاقًا جديدة وتطلّعات وعروضًا. تفتح صفحة أو تطوي أخرى. تسكنك حماسة كبيرة وقوّة داخلية تدفعك نحو اتخاذ قرار ما.

برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

من جديد تكون النجم البارز بين الابراج ان ما يميز هذه الفترة هو الطوالع الفلكية الاستثنائية المجتمعة المجموعة من الكواكب التي تدعمك لتسبح في بحر الحظ تجذب الى حياتك بشائر خير واشارات حاسمة جميع هذه المعطيات تشير الى وجود طاقة فلكية كبيرة مليئة بالزخم والحماسة ويساعدك الفلك على ايجاد حلّ لخلاف او ازمة عالقة ولن تخيّب النتائج آمالك. يساهم المحيطون بك في تحسين الوضع المادي حيث تظهر بوادر انفراجات كبيرة ويتوجب عليك المثابرة بدون كلل حتى تحقيق الهدف. سوف يطمئن بالك وتختفي اسباب ومصادر هواجسك. ادعوك الى استغلال كل الفرص الجيدة والمتوافرة. سوف تتمتع بالجرأة والعزيمة اي لن يستطيع رادع الوقوف في وجهك.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

لا بدّ من ان تشعر ببعض الضغوط على هذا الصعيد؛ قد تكون الضغوط لأسباب متنوّعة ولا علاقة لها بالوضع العاطفي كالمتاعب المهنية والعائلية، ولسبب ما تنعكس سلبًا على سير العلاقة بينك وبين الشريك. اما اكثر الامور تعقيدًا وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها الحبيب حاليًا وقاحة واساءة. يتوجّب عليك المحافظة على رصانتك وهدوئك وتعقّلك والتخلّص من الأفكار السود التي قد تدفعك الى الهروب او الابتعاد عن الحبيب.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

لن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح قبل وصول الشمس الى برجك فلا تسمح بالتقصير ولو جزئيًا. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تمامًا، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعًا واضحًا او تدهورًا ملموسًا كن حذرًا. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، كن متيقظًا وشديد الحرص على مستوى عطائكما ان الظروف المعاكسة تضعك في اماكن خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يشير الفلك الى فترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية الزاهرة تخرج من الروتين وتساعدك الظروف فتولد اجواء غير كلاسيكية تساعدك اما على التعبير عن نفسك او على إفهام مشاعرك للطرف الآخر, لتعيش حبا وانسجاما وشوقا وتفاهما مع الحبيب لا بل تسمع بوحا جميلا وتفرح باللقاءات المتعددة ونظرات الاعجاب تنصب عليك من الصعب مقاومة جاذبيتك.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يخف الضغط وتسهل الاتصالات تدخل اسبوعا من الخلق والابداع والاشراق على كافة الاصعدة مهنية مادية شخصية واجتماعية ان التاثيرات الفلكية جيدة وواعدة بنتائج فورية وعملية لمشاريع لك تحتل المرتبة الاولى من الاولويات فمولود الحوت يكره ان يبقى بلا عمل او حركة ويبارك الفلك كل تغيير وتطور ومشروع جديد او اي تحرك تراه انت مناسبا قد تتلقى خبرا جيدا او تتخذ قرارا حكيما وشجاعا يخرجك من مأزق او يفتح امامك الابواب واسعة.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: