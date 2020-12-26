توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-12-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت، 26 ديسمبر2020، وفقا لما نشره خبير الأبراج، نور فيصل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:



مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح

عاطفيًا: تلتقي شخصًا من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سرًا ريثما تتعرف إليه أكثر

صحيًا: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة





برج الثور:



مهنيًا: يرافقك الحظ في جميع تحركاتك، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة

عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين

صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر





برج الجوزاء:



مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف فورًا

عاطفيًا: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر

صحيًا: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار





برج السرطان:

مهنيًا: يبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء

عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء

صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد







برج الاسد:

مهنيًا: أنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك

عاطفيًا: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجًا، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها

صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك





برج العذراء:



مهنيًا: الانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء يكون ظالمًا بحقه، وتكشف لك الأيّام مدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه

عاطفيًا: قد تتخذ عواطفك شكلًا جديدًا وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية

صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، فافعل اللازم





برج الميزان:



مهنيًا: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكن الزملاء يقفون إلى جانبك

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر، لذلك يستحسن استيعابه سريعًا

صحيًا: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك







برج العقرب:



مهنيًا: قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعدًا كبيرًا

عاطفيًا: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسيًا وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك

صحيًا: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق





برج القوس:



مهنيًا: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه

عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه

صحيًا: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك





برج الجدي:



مهنيا: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.

عاطفيا: أحزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، اليوم مناسب، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام، والشريك بانتظار الكلمة النهائية منك.

صحيا: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام، لكن العلاج موجود.





برج الدلو:

مهنيا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل

عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه

صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا





برج الحوت:



مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

