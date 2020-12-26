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رياضة

مسحة سلبية لبيراميدز قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبي فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.


ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء الأحد على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.


وخضع لاعبو بيراميدز لرابيد تيست قبل ٤٨ ساعة من مباراة سيراميكا، ظهرت سلبية لجميع أفراد الفريق، الذي يستعيد لاعبه رمضان صبحي في اللقاء بعد انتهاء إيقافه في مواجهة الزمالك الماضية.


وأوضح المدير الرياضي أن محمد حمدي، الظهير الأيسر، تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية وشارك في التدريبات بالأمس بشكل طبيعي، بعدما أصيب قبل مباراة الاتحاد السكندري الأولى في الدوري، وخضع مؤخرا لمسحتين أظهرت سلبية النتيجة ليشفى من الفيروس.


وكشف هاني سعيد أن محمد فتحي لاعب الوسط لا يزال في العزل المنزلي حاليا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسيجري مسحة خلال أيام يتمنى أن تكون سلبية ويعود للفريق.


وحول موقف ثنائي منتخب الشباب إبراهيم عادل ومحمود صابر، أكد المدير الرياضي أن الثنائي لا يزال في العزل مع المنتخب بعد عودته من تونس، حيث أجريا مسحتين مؤخرا جاءت نتيجتاهما إيجابية، ومن المنتظر أن يجريا مسحة جديدة خلال أيام يتمنى أن تتحول إلى سلبية ويعود اللاعبان للانتظام في صفوف الفريق.
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