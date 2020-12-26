لبناء كتلة عضلية.. أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين

على هذا النحو ، يطمح لاعبو كمال الأجسام إلى تطوير والحفاظ على لياقة بدنية متوازنة ونحيفة وعضلية، وذلك بخلاف

والتي يشار إليها مرحلة التضخيم ، على التوالي

خلال مرحلة التضخيم ، التي يمكن أن تستمر من شهور إلى سنوات ، يأكل لاعبو كمال الأجسام نظامًا غذائيًا عالي السعرات وغني بالبروتين ويرفعون الأوزان بشكل مكثف بهدف بناء أكبر قدر ممكن من العضلات.

فقدان أكبر قدر ممكن من الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات التي تم تطويرها خلال مرحلة الانتفاخ، و

يتم تحقيق ذلك من خلال تغييرات محددة في النظام الغذائي وممارسة الرياضة على مدى 12-26 أسبوعًا.