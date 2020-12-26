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مرأة

لبناء كتلة عضلية.. أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:54 م
أهمية وجبات كمال
أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين
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آية التيجي
تعتمد رياضة كمال الأجسام حول بناء عضلات الجسم من خلال رفع الأثقال والتغذية، لذا فإن أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين ضرورية مع رفع الأثقال للوصول إلى النتائج المرجوة. غالبًا ما يُشار إلى أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين على ان دورها كبير في خسارة الدهون التي يحل محلها العضلات.

من أجل تعظيم نتائجك من الصالة الرياضية، يجب أن تركز على نظامك الغذائي ومعرفة أهمية وجبات كمال الأجسام للمبتدئين، لأن تناول الأطعمة الخاطئة يمكن أن يضر بأهداف لاعب كمال الأجسام.

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ويختلف كمال الأجسام عن رفع الأثقال أو الرفع الأولمبي للمبتدئين في أنه يتم الحكم عليه بناءً على المظهر الجسدي للمنافس بدلًا من القوة البدنية، وعلى هذا النحو ، يطمح لاعبو كمال الأجسام إلى تطوير والحفاظ على لياقة بدنية متوازنة ونحيفة وعضلية، وذلك بخلاف إلمامهم بـ وجبات كمال الأجسام للمبتدئين .

للقيام بذلك ، يتبع المستجدين منهم وجبات كمال الأجسام للمبتدئين، والتي يشار إليها مرحلة التضخيم ، على التوالي خلال مرحلة التضخيم ، التي يمكن أن تستمر من شهور إلى سنوات ، يأكل لاعبو كمال الأجسام نظامًا غذائيًا عالي السعرات وغني بالبروتين ويرفعون الأوزان بشكل مكثف بهدف بناء أكبر قدر ممكن من العضلات.

وتركز مرحلة التضخيم وتحديد العضلات على الالتزام بـ وجبات كمال الأجسام للمبتدئين، مع فقدان أكبر قدر ممكن من الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات التي تم تطويرها خلال مرحلة الانتفاخ، ويتم تحقيق ذلك من خلال تغييرات محددة في النظام الغذائي وممارسة الرياضة على مدى 12-26 أسبوعًا.
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