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فن

أحمد زاهر يروج لمسلسل لؤلؤ برفقة مي عمر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:53 م
مي عمر وأحمد زاهر
مي عمر وأحمد زاهر
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محمد بدران
أعلن الفنان أحمد زاهر أن مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته مع مي عمر وعدد كبير من الفنانين سوف يبدأ عرضه غدًا "الأحد" وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

ونشر احمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وعلق قائلًا: "بكره اول حلقات مسلسل لؤلؤ على قنوات mbc وon، مي عمر، ادوارد، شرنوبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، عماد زياده، سلوي عثمان، هدير عبدالناصر، ملك أحمد زاهر، والعبدلله، حوار محمد مهران، مدير التصوير أحمد فهيم، اخراج محمدعبدالسلام، إشراف عام على الكتابه والاخراج محمد سامي، إنتاج سينيرجي تامر مرسي، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، يارب يعجبكم".

طرحت شركة سينرجى الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما يوم 27 ديسمبر الجارى.  

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.  

جدير بالذكر أن النجمة مي عمر تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.  

وتعمل مي عمر حاليًا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.   

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة. 

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.

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