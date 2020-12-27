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مرأة

مساج القدم لعلاج الصداع

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
مساج القدم للصداع
مساج القدم للصداع
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أسماء عبد الحفيظ

على الرغم من أن هذه الممارسة اكتسبت شعبية مؤخرًا في الولايات المتحدة، إلا أن علم الانعكاس للقدم يعود إلى آلاف السنين، وقد يوفر العلاج لمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك آلام العضلات المزمنة والأرق وتشنجات الدورة الشهرية وغير ذلك، ويتساءل العديد من المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن عما إذا كان مساج القدم يمكن أن يعالج آلامهم.


علاج الصداع بالتدليك الصيني
تدليك القدم هو ممارسة شاملة، مما يعني أنه يعمل على الحفاظ على توازن الجسم، ويستهدف المعالج بالتدليك نقاط ضغط معينة على القدم لتحفيز الوظيفة العصبية وتحسين تدفق الدورة الدموية أثناء العلاج، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من ألم في الفص الصدغي الأيسر، فسيقوم المعالج بالتدليك بتركيز العلاج على إصبع قدمك الأيسر الكبير، وعلى الرغم من أن علم المنعكسات يستخدم نقاط العلاج ، إلا أنه لا يتضمن الإبر مما يجعله بديلًا رائعًا للوخز بالإبر لبعض المرضى.


مساج للصداع
إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد يكون العلاج بمساج القدم قادرًا على تخفيف الألم والوقاية من الصداع.. يقوم المعالج بالتدليك عادةً بالضغط على الجزء الداخلي من إصبع قدمك الكبير وإصبع قدمك الثاني لتوفير الراحة للفص الصدغي، وإذا كنت تعاني من الصداع فقد يستهدفون أيضًا أصابع قدميك الصغيرة وكذلك أعلى أصابع القدم الكبيرة بالقرب من فراش الظفر، والتي يمكن أن تخفف آلام الوجه والجيوب الأنفية.


علاج الصداع بتدليك اليد

يعد التدليك بالضغط المعتدل آمنًا ويعمل بشكل جيد لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل، والألم العضلي الليفي، والألم طويل الأمد.


يمكنك أيضًا التفكير في الحصول على أول تدليك معالج محترف حاصل على شهادة من أخصائي المساج، إذا خضعت لعملية جراحية في قدميك، فتحدث إلى طبيبك أو طبيب الأقدام أولًا لمعرفة ما إذا كان تدليك القدم فكرة جيدة بالنسبة لك.


يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك أن علم المنعكسات لا يعني بالضرورة أنه يحل محل أشكال العلاج الطبي الحديث، استشر طبيبك دائمًا إذا كنت تعاني من الصداع النصفي المزمن لأنه قد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة.. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تفكر في إيقاف دواء الصداع النصفي.


المرجع الطبي WebMD
1.الفوائد الصحية لتدليك القدم
مصدر المعلومات موقع emergetulsa.
 

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