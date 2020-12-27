بعد ارتباطها بابن شقيق إلهام شاهين.. شاهد هنا شيحة مع أبنائها

تصدرت الفنانة هنا شيحة، مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ أيام مع محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعد أنباء عن ارتباطهما.





والمثير فى الأمر، أن فارق العمر بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما.





وتزوجت الفنانة هنا شيحة 3 مرات الأولى من والد أبنائها وهو مهندس الديكور فوزى العوامري، وأنجبت منه ولدين ورفض الانفصال عنها الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها.





وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة.





وفي عام 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام انفصلت عنه ولم تكشف عن السبب واكتفت بالتعليق قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".





وتواجدا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.



