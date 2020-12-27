علامات غير متوقعة تكشف عن أعراض الشيخوخة والتقدم بالسن

تهتم النساء ببشرتهن للحصول على أفضل مظهر ، ولكن ما تغفله الكثيرات أن هناك علامات للشيخوخة ، وتقدم السن تظهر فى أماكن اخرى من الجسم غير الوجه





وعرض موقع " برايت سايد" أن علامات من الرأس إلى أخمص القدمين يمكن أن تكشف عمرك الحقيقي من خلال علامات الشيخوخة الغير الشائعة .





1. المرفقين

عندما تكبر ، يصبح الجلد حول مرفقيك متجعدًا وفضفاض. هناك عدد من الأسباب التي تجعل جلد الكوع الناعم جافًا ومتقشرًا. على سبيل المثال ، يزيد الاحتكاك المستمر من الاحتكاك بالملابس ومكتبك من جفاف البشرة ويجعلها مترهلة بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن الشديد أيضًا إلى إرخاء جلد المرفق.





2. اليدين

تعتبر الأيدي عادةً من أولى أجزاء الجسم التي تظهر عليها علامات الشيخوخة. مع تقدم بشرتك في السن تفقد الكولاجين ويصعب الحفاظ على ترطيبها وهذا يمكن أن يجعل جلد يديك جافًا ومثيرًا للحكة. تصبح الأوردة أيضًا أكثر وضوحًا مع تقدم العمر لأن يديك تفقد الأنسجة الرخوة.





3. المسامير

الأظافر هي مقياس لصحتك العامة ، وتعكس التغييرات التي تحدث في جسمك بمرور الوقت. مع تقدمك في العمر ، يتباطأ نمو أظافرك قليلًا ، وقد تصبح أظافرك أيضًا أكثر هشاشة وعرضة للكسر.





4. العنق

من أكثر علامات شيخوخة الرقبة شيوعًا ظهور عصابات العضلات العمودية . علامة أخرى على شيخوخة جلد عنقك هي البقع البنية. قد تتطور هذه نتيجة لأضرار أشعة الشمس أو العوامل الوراثية أو مشاكل صحية أخرى مثل السمنة.





5. الصدر

خطوط العنق العميقة تترك جلد صدرك مكشوفًا وأكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس. قد يكون لديك نمش على منطقة صدرك عندما كنت أصغر سنًا ، لكن من المحتمل أن تصبح أكبر وأكثر قتامة مع تقدمك في العمر ، مما يؤدي إلى ظهور بقع بنية اللون. علامة أخرى على شيخوخة جلد الصدر هي الاحمرار وتوسع الأوعية الدموية. غالبًا ما تحدث بسبب تلف الأشعة فوق البنفسجية.





6. الشفاه

على غرار الجلد حول العينين ، تكون الشفاه أكثر حساسية من أجزاء الجسم الأخرى كما يمكن أن تظهر التجاعيد على الشفاه أيضًا ، ويمكن أن تساهم بعض العادات ، مثل التدخين أو السعي وراءها ، في ظهور خطوط رفيعة مبكرة حول شفتيك. تكون الشفاه المصابة بالجفاف أكثر عرضة للتشقق وقد تفقد لونها الطبيعي في بعض الأحيان.





7. الشعر