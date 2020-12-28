يرتبط انتشارها بوجود شجرة السنط.. الغزال الجبلي يتغذى على الحشاش ويعيش في سيناء

يعد الغزال الجبلي أحد أشهر أنواع الغزلان والذي ينتشر بشكل واسع عبر شبه الجزيرة العربية وشبه جزيره سيناء ، وبلاد الشام والعراق.





ويقطن الغزال الجبليّ الجبال وسفوح المناطق الهضابيّة بالإضافة إلى السهول الساحليّة، ويرتبط انتشار هذه الغزلان بشكل وثيق بنطاق انتشار شجرة السنط .





وكان غزال الجبل واسع الانتشار عبر أرجاء الشرق الأوسط سابقا، فكان موطنه يشمل جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، وفلسطين، كما تنتشر غزلان الجبل حاليّا في المنطقة الممتدة على طول البحرالأحمر وجبال عسير في الحجاز بالسعودية، وجزر فرسان في البحر الأحمر، جنوب غرب السعودية، وعلى طول شاطئ اليمن وجبال البلاد، وكذلك في عمان وصولا إلى الإمارات.





وقال المهندس عبد الله الحجاوي رءيس جمعية حماية البيءه في شمال سيناء، ان غزلان الجبل تعتبر حيوانات راعية ، حيث أنه يمكنها ان تتعذي علي مصادر أخرى للطعام ايضا ، بحسب درجة وفرتها. وهي أقل تأقلما مع البيئة الحارة والجافة من غزال دوركاس أو "العفري" .





وتعتبر غزلان الجبل حيوانات نهارية النشاط إجمالا، الي جانب أنها ترعى في أثناء الليالي القمريّة أيضا، وخاصة انها تتعرض للضغط من قبل الأنشطة البشرية، وهذا يمثل خلل بالتوازن الطبيعي لأسلوب عيشها.





ويتغذي غزال الجبل من الأعشاب، الحشائش، والشجيرات ، وفقا للبيئة التي تقطنها، كما ان "الأكاشيا أو الأكاسيا".. أحد أهم مصادر الغذاء للغزال المصري، وهي من الشُجيرات المنتشرة في الأراضي العربية عموما، والصحاري والجبال المصرية علي وجه الخصوص، تقتات علي بُصلاتها وجذورها، وغير ذلك من الأجزاء العصارية، لما فيها من مياه في حالة ندرته.





ورغم أن المناخ القاسي الحار والجاف يُسيطر على أجواء شبه الجزيرة العربية، إلا أن الغزال العربي استطاع التكيف والعيش والنجاة بسلالته من الانقراض.





فقد تمكن هذا الحيوان التكيف مع درجات حرارة لاهبة صيفًا في صحراء النفود بالمملكة العربية السعودية، حيثُ تتراوح درجة الحرارة مابين 45 إلى 50 درجة مئوية، واستطاع كذلك النجاة من درجات حرارة متدنية، تصل إلى التجمد شتاء في شمال فلسطين وشبه جزيرة سيناء .





الحياة الإجتماعية..يعيش الغزال الجبلي ضمن أسرة صغيرة يتراوح عدد أفرادها ما بين 3-8 غزلان، تتحرك هذه المجموعات بشكلٍ جماعي من مكانٍ لآخر بحثا عن الأعشاب والنباتات التي تُعتبر المصدر الغذائي الوحيد لها.





وتتربع الذكور على رأس الهيكل الاجتماعي للعائلة، وأهم ما يقوم به هو حماية عائلته من وأرضه من الدُخلاء، سواء كان هذا الدخيل حيوان مفترس أو ذكر غزال جبلي يسعى للسيطرة وفرض النفوذ.

وقال المهندس جمال حلمي مدير عام شؤون البيءة بمحافظة شمال سيناء، ان فطالصيد الجائر أحد الأخطار التي تهدده بالانقراض،





حيث اختفي ما لا يقل عن 95% من الغزال المصري خلال العشر سنوات الأخيرة، والمتبقي يستوطن بعض المناطق، في الصحراء الشرقية، وجبل علبة جنوب البحر الأحمر ، وذلك طبقًا للإحصاءات الرسمية للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة،.





لذا فقد صدرت الاتفاقية الدولية مؤخرا ،والتي تحظر الاتجار بالأنواع المهددة، في وضعه بالمرتبة الثالثة بين الأنواع المهددة بالانقراض، ما أدي إلي اهتمام وزارة البيئة المصرية، وقامت بوضع ضوابط صارمة للحفاظ علي الغزال المصري، والذي يشكل ثروة طبيعية، وفرض القانون في مصر عقوبات قاسية على من يتجاوز تلك القوانين تصل إلى 3 سنوات من الحبس، وغرامة 50 ألف جنيه.