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حوادث

بعد تنازل هاني شاكر.. إيقاف تنفيذ حكم الحبس ضد حمو بيكا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:16 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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أحمد بسيوني

أوقفت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عامين ضد مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، في القضية رقم 41 لسنة 2020، بتهمة سب نقيب الموسيقيين واعضاء نقابة المهن الموسيقية، وذلك عقب تنازل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن القضية.


صدر الحكم بعضوية المستشارين ريمون ملك، ومصطفى وسيم الهلباوي، وأسامة محمود.


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كانت المحكمة قضت بمعاقبة مطرب المهرجانات الشهير "حمو بيكا" بالسجن لمدة عامين، وتغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة ضده بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.


وقدم المحامي ياسر قنطوش وكيلا عن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بلاغا ضد محمد محمود مصطفى محمد الشهير بحمو بيكا، للنيابة العامة رقم 13350 بتاريخ 23 أكتوبر لعام 2019، موجها له عدة تهم فيها، منها اقتحام منشأة عامة، وهى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، بالإضافة إلى تهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.


وخلال التحقيقات، حضر بيكا أمام النيابة رفقة محاميه، واستمعت إلى أقوال بيكا فيما هو منسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها.

 

ترجع بداية الواقعة، بعدما قررت نقابة الموسيقيين عدم إعطاء التصريح لحمو بيكا بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، ما دعا مطرب المهرجانات لنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة.

 

ونشر بيكا فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، حيث هاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وقال بيكا في الفيديو: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون فيه شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

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