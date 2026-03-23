قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وحلويات مش أزايز ميه .. قصة مثيرة في فيديو صلاة العيد الصادم
بايرن ميونيخ يدرس بيع ألفونسو ديفيز وسط اهتمام مانشستر يونايتد
إلغاء لجنة التخطيط .. ومدير كرة جديد | خاص بتفاصيل مثيرة في الأهلي
دعاء الإفطار للصائمين في الست من شوال 2026.. ردّد أفضل الأدعية المستجابة
ترخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات بشروط جديدة .. مشروع قانون
من الساونا .. محمد صلاح في ظهور لافت بعد الإصابة
الإعلام العبري يكشف هوية المسئول الإيراني رفيع المستوى المتفاوض مع واشنطن
وزير الخارجية يحذر من انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة غير محسوبة العواقب
مفاجأة.. ترامب يعلن التفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
مفاجأة صادمة.. ترامب: نتفاوض مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني
ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران
بين وقف الحرب وتمويلها.. ترامب: أسعى لتوفير 200 مليار دولار للبنتاجون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" عن وجود "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران بعد استمرار المحادثات حتى وقت متأخر من مساء الأحد مع اثنين من كبار المبعوثين الأمريكيين.

وقال ترامب للصحفيين في مطار ويست بالم بيتش، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف لاحقًا: "لقد سارت الأمور على أكمل وجه،" مشيرًا إلى أن إيران هي من بادرت بالمحادثات، واعتقد أنه إذا استمروا في ذلك، سوف يُنهي مشكلة هذا الصراع، وأعتقد أنه سيُنهيه بشكل جذري للغاية.

وأوضح ترامب أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في المحادثات، لكنه لم يُفصح عن هوية الشخص الذي تُجري الولايات المتحدة محادثات معه في إيران، مكتفيًا بتحديد أنه زعيم "محترم" ليس المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وقال ترامب: "إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة.. ونحن أيضاً نرغب في ذلك"، مضيفاً أنه ستُجرى مكالمات هاتفية إضافية اليوم الاثنين، تليها جلسة استماع "قريباً جداً".

وأضاف: "نحن بصدد فترة خمسة أيام، وسنرى كيف ستسير الأمور.. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنتوصل إلى تسوية. وإلا، سنواصل قصفنا بلا هوادة".

وأوضح أن أي اتفاق سيشترط على إيران عدم امتلاك قنبلة نووية - "لا نريد أن نرى قنبلة نووية، ولا سلاحاً نووياً" - لكنه سيشترط أيضاً أن تستحوذ الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني.

وقال: "الغبار النووي. سنرغب في الحصول عليه. وأعتقد أننا سنحصل عليه. لقد اتفقنا على ذلك".

ليلة حاسمة تقلب الموازين ترامب اتفاق مع إيران الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف كوشنر مجتبى خامنئي قنبلة نووية التخصيب الإيراني

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المزيد

