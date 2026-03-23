ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" عن وجود "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران بعد استمرار المحادثات حتى وقت متأخر من مساء الأحد مع اثنين من كبار المبعوثين الأمريكيين.

وقال ترامب للصحفيين في مطار ويست بالم بيتش، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف لاحقًا: "لقد سارت الأمور على أكمل وجه،" مشيرًا إلى أن إيران هي من بادرت بالمحادثات، واعتقد أنه إذا استمروا في ذلك، سوف يُنهي مشكلة هذا الصراع، وأعتقد أنه سيُنهيه بشكل جذري للغاية.

وأوضح ترامب أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في المحادثات، لكنه لم يُفصح عن هوية الشخص الذي تُجري الولايات المتحدة محادثات معه في إيران، مكتفيًا بتحديد أنه زعيم "محترم" ليس المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وقال ترامب: "إنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة.. ونحن أيضاً نرغب في ذلك"، مضيفاً أنه ستُجرى مكالمات هاتفية إضافية اليوم الاثنين، تليها جلسة استماع "قريباً جداً".

وأضاف: "نحن بصدد فترة خمسة أيام، وسنرى كيف ستسير الأمور.. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنتوصل إلى تسوية. وإلا، سنواصل قصفنا بلا هوادة".

وأوضح أن أي اتفاق سيشترط على إيران عدم امتلاك قنبلة نووية - "لا نريد أن نرى قنبلة نووية، ولا سلاحاً نووياً" - لكنه سيشترط أيضاً أن تستحوذ الولايات المتحدة على اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني.

وقال: "الغبار النووي. سنرغب في الحصول عليه. وأعتقد أننا سنحصل عليه. لقد اتفقنا على ذلك".