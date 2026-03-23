تحالف غير متوقع.. ترامب يؤكد قرب فتح مضيق هرمز قريبا بسيطرة أمريكية إيرانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن مضيق هرمز سيُفتح "قريبًا جدًا"، مضيفًا أنه يرغب في رؤية هذا الممر الملاحي الحيوي تحت سيطرة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد ترامب: "سيُفتح قريبًا جدًا"، إذا استمرت المفاوضات مع إيران بوتيرة سريعة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "ستكون السيطرة عليه مشتركة، أنا وآية الله، أيًا كان آية الله، أو أيًا كان آية الله القادم".

وقال ترامب: "سيكون هناك أيضًا تغيير جذري للنظام"، مستشهدًا بالضربات التي شُنّت في الساعات الأولى من النزاع والتي أودت بحياة العديد من القيادات الإيرانية العليا.

وتابع : "سيحدث تغيير في النظام تلقائيًا"، قبل أن يُشير إلى أن المحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تُبشّر بإنهاء النزاع، مضيفا "لكننا نتعامل مع بعض الأشخاص الذين أجد أنهم عقلانيون للغاية، وذوو شخصية قوية".

وأوضح الرئيس الأمريكي ​​"الأشخاص الموجودون في الداخل يعرفون أنفسهم، ويحظون باحترام كبير، وربما يكون أحدهم هو بالضبط ما نبحث عنه".