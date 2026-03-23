سي إن إن تكشف: مصر وتركيا تلعبان دور الوسيط لإطفاء حرب إيران المشتعلة

ونقلت "سي إن إن" عن أشخاص مطلعون على المحادثات أن كلاً من مصر وتركيا نقلتا رسائل بين الأطراف كجزء من جهد أوسع لتهدئة التوترات المتصاعدة حول البنية التحتية الرئيسية للطاقة.

وأوضحت أن تركيا تكثف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في إيران، حيث أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان أكثر من اثنتي عشرة مكالمة هاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية التركية.

وأجرى فيدان، يوم الأحد، اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيريه المصري والإيراني بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، حيث "نوقشت الخطوات الرامية إلى وقف الحرب"، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.