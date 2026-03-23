الإشراف العام
أسهم الأسواق الناشئة تترقب تداعيات إعلان ترامب عن التفاوض مع إيران

شهدت أسهم الأسواق الناشئة انتعاشًا خلال تعاملات اليوم "الاثنين" بعد أن استعادت جزءا من خسائرها المبكرة، في وقت انتظر فيه المتعاملون لمعرفة ما إذا كانت التصريحات الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في إيران ستتحول إلى خطوات عملية.

وهبط مؤشر الأسواق الناشئة الصادر عن "إم إس سي آي" بنسبة وصلت إلى 3.5% قبل أن يقلص خسائره ليتداول على انخفاض قدره 2.7% عقب تصريحات ترامب، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

كما خفّض مقياس يتتبع عملات الأسواق الناشئة خسائره ليقف عند نحو 0.2% انخفاضًا، بعدما أثرت تصريحات ترامب على الدولار ودفعت أسعار النفط إلى التراجع بنسبة 7%.

وفي حين تعرضت الأصول عالية المخاطر بشكل عام لضغوط شديدة، يرى محللون أن بعض الأسواق الناشئة التي دخلت عام 2026 باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمار تتحمل النصيب الأكبر من موجة البيع.

وقال جيفري يو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "بي إن واي": «الحقيقة أن أسهم الأسواق الناشئة كانت تمثل رهانًا توافقيًا على تخصيص الأصول هذا العام، ودخلت فترة الصراع وهي في وضع احتفاظ مرتفع للغاية»، مضيفًا: «السوق يتجه نحو الحفاظ على السيولة، ما يعني أن المراكز ذات الأداء المرتفع هي الأكثر عرضة للمخاطر، وللأسف فإن أسهم الأسواق الناشئة وكذلك أدوات الدخل الثابت تقع ضمن هذه الفئة».

وسحب المستثمرون أموالًا من الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في أسهم وسندات الأسواق الناشئة حتى 20 مارس، حيث بلغت التدفقات الخارجة خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 3.82 مليار دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن ينتهي مساء اليوم الاثنين الموعد النهائي الذي حدده ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات تستهدف محطات الكهرباء، لكنه أعلن صباح اليوم أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا «محادثات جيدة للغاية» بشأن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لا يزال سعر النفط أعلى من 104 دولارات للبرميل، ما يبقي المخاوف قائمة من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة واضطراب سلاسل الإمداد إلى الإضرار بالنمو العالمي، ويتجه مؤشر أسهم الأسواق الناشئة نحو تسجيل تراجع يتجاوز 10% خلال الشهر الجاري، بينما انخفض مقياس العملات بأكثر من 2%.

وقادت الأسهم الكورية الجنوبية موجة التراجع، إذ هبط مؤشر "كوسبي" القياسي بنسبة وصلت إلى 6.4%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب في الصين لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 3,800 نقطة، بينما انخفض مؤشر "ستار 50" بأكثر من 4%، واتجه مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج أيضًا نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ أبريل من العام الماضي، فيما هبطت الأسهم التايوانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين مع استمرار المستثمرين الأجانب في البيع الصافي.

